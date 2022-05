Shakira desafió a Jimmy Fallon a bailar un reto de TikTok y se volvió viral

Shakira es una de las artistas más exitosas de la industria musical. En las últimas dos décadas, lanzó grandes hits que la posicionaron entre las mejores y, de forma paralela, supo conformar una familia junto a Gerard Piqué y sus dos hijos, Milán (9) y Sasha (6), a quienes dedica todo su tiempo.

Hace unas semanas, Shakira lanzó “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro, el sencillo que significó su regreso musical. Además, la artista volverá a ser jurado en "Dancing with myself", un reality show que llegará a la pantalla de NBC el próximo 31 de mayo. Con el fin de promocionar este programa, la cantante de “Suerte” realizó un tour por los medios estadounidenses, incluido el programa de Jimmy Fallon. De esta forma, la artista regresó después de ocho años a ese estudio, para hablar de su carrera y de su rol de madre.

Las revelaciones de Shakira con Jimmy Fallon

El pasado lunes, Shakira fue la invitada especial en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Allí, la cantante develó que sus hijos son el centro de su universo. También contó que heredaron el amor por el deporte de su padre, ya que desde chicos practican Taekwondo, y el amor por la música de su parte, puesto que van a clases de piano y batería.

Una de las confesiones más llamativas que hizo la colombiana, fue que “avergüenza” a sus hijos: “grito como una loca. La última vez que fui a verlos, el maestro de dojo me tuvo que advertir dos veces que me calmara ¡Casi me echa!”, confesó. “Yo estaba a los gritos diciendo ‘golpealo en la cabeza, golpealo en la cabeza'', agregó entre risas.

La pareja de Piqué también reveló que sus hijos crearon la coreo de “Te Felicito”, que luego le presentó al director: “Le dije a mis hijos que cerraran los ojos y escucharan la canción y el más pequeño, Sasha, salió con la idea del robot. Me dijo ‘Mami, imaginate bailando como un robot’. Milán vino con la idea del fuego verde”.

¿Quién ganó el reto de Tik Tok?

Desde que se estrenó la canción “Te Felicito”, la artista ha realizado un reto en la plataforma de videos TikTok, donde baila el estribillo. En consecuencia, miles de usuarios han intentado el único baile parecido al de un robot. Sin embargo, el presentador Jimmy Fallon no era un experto en el tema, hasta que Shakira lo retó a bailarlo.