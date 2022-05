Estas son las razas de perro que peor huelen

El olor corporal de los perros varía según la raza de pertenencia y puede ser más o menos perceptible para el olfato humano. Por eso, si ya tienes un amigo can en tu casa, entenderás a lo que nos referimos, pero si estás por adoptar es preciso que conozcas las distintas razas de perro que más olor despiden, en caso de que seas muy sensible a ciertas atmósferas y para no interferir en el clima de hogar que pretendés conseguir.

Las mascotas huelen por naturaleza. Está en su genética corporal y en su fisiología animal, por lo que en determinados casos es más o menos fuerte. Uno de los agentes generadores de este olor es el sebo natural que segregan las diferentes razas de perro en su lomo para lubricarlo y protegerlo. Es por esto que los veterinarios sostienen que por más que te empeñes en bañarlos para disminuir su olor, éste regresará, incluso con más potencia, porque está en la propia naturaleza del animal.

Mascotas: cuáles son las razas de perro que peor huelen

Spinone italiano: se encuentra entre las razas de perro con peor olor corporal. Esto sumado a que tiene tendencia a llenarse de babas son las principales características negativas de una raza, que por lo demás es muy sociable.

Sharpei: procedente de China, se recomienda para personas no alérgicas a los perros y que cuenten con tiempo para asearlo con frecuencia. Su piel, llena de pliegues, requiere vigilancia para evitar problemas como los hongos o las infecciones bacterianas.

Terranova: su capa de pelo densa, gruesa y grasa genera mal olor. Es una de las razas de perro que suele colaborar en rescates y a la que le encanta el agua, lo que también contribuye a que su olor se perciba como más fuerte.

Gran grifón vendeano: es de las razas de perro que huelen peor por las características de su capa. Esta se divide en una superior, que es áspera, y otra interior, gruesa y suave.

Braco de Bourbonnais: huele mal por la cantidad de grasa de su espeso manto. Se trata de un perro de caza de tamaño mediano. En las últimas décadas disminuyó mucho su población.

Basset hound: se incluye entre las razas de perro que huelen mal por su capa grasa, que puede desembocar en seborrea, la cual produce un fuerte olor corporal.