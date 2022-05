Belinda pone fin a los rumores y cuenta cómo es su verdadera relación con Danna Paola

Belinda, cantante y actriz española, naturalizada mexicana, recientemente se ha visto en el ojo de la tormenta a causa de su reciente separación de Christian Nodal. No obstante en esta oportunidad la artista es noticia debido a un video que ha estado circulando e internet en el cual hablaría de su supuesta rivalidad con Danna Paola.

Belinda comenzó a actuar de niña, cuando tenía solo diez años, en papeles de programas de televisión. En 2002 firmó con “BMG” y dos años más tarde lanzó su álbum debut. Durante su primera década en la industria pop mexicana, la cantante se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada “La princesa del pop latino”. Danna Paola es también una cantante, actriz, modelo y compositora mexicana actualmente en ascenso. Es la artista mexicana más destacada de los últimos años después de Belinda, y muchos la han declarado como su sucesora.

Sin dudas esto ha llevado a que las artistas sean comparadas una y otra vez generando rumores de una posible rivalidad entre ambas. ¿Pero es esto real? Recientemente Belinda ha decidido tomar las riendas del asunto y hablar del tema, llegando incluso a enviarle un inesperado mensaje a Danna Paola.

Se ha hablado mucho del hecho de que las dos artistas mexicanas del momento no han colaborado jamás en ningún proyecto. Además de ello, los rumores de rivalidad se acrecentaron luego de que Danna Paola imitara a Belinda cuando fue invitada al programa de YouTube del “Escorpión Dorado”, algo que fue visto por los fans como “Una falta de respeto y burla” hacia Belinda.

Imagen: Actitud Fem

Increíblemente Belinda ha decidido poner fin a los rumores al afirmar que está dispuesta a hacer un dueto con Danna e indicó que se mantienen en contacto con Danna Paola. A ello añadió que Danna la felicitó por su participación en la serie “Bienvenidos a Edén” de Netflix. “No he hablado con ella sobre eso. Es una chica linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de una canción me encantaría. Es una mujer súper talentosa que respeto, que me gusta y ojalá que sí”, afirmó Belinda.