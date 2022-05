Mónica Ayos hizo reír a cientos de fanáticos con este divertido y particular video

Mónica Ayos es una de las tantas figuras argentinas que conoce a la perfección cómo captar la atención de los internautas con el contenido diario que sube a Instagram. Cada vez que da señales de vida en la red sus publicaciones se llenan de mensajes y no hay quien no hable de ella.

En esta ocasión, la mujer de Diego Olivera sorprendió con un divertido y particular video que hizo reír a cientos de personas. "¿Les pasó esto?", comenzó diciendo junto a una serie de emoticones. "¿Ustedes recuerdan la catarata de audios con "consejos" de todo tipo que brindaba TikTok a comienzos de pandemia?", indagó Ayos.

Y continuó: "Ese espacio virtual de audios y pelucas a mí me fue muy útil para canalizar la incertidumbre y el confinamiento mediante lo lúdico. Comprobé que ese era el lugar acorde para este tipo de juegos y humor".

Mónica Ayos

Sus fanáticos estallaron en carcajadas y le dejaron cientos de mensajes. "Jaja es tal cual y es buenísimo. ¡Mejor descripción imposible!", "Sos tan lo más", "Tal cual y tu actuación me mata, genia. Como me hacés reír. Gracias por tu humor maravilloso", "Me maravilla la producción de tus vídeos. Gracias Moni", "Me hice pis de la risa", "Me alegraste el día", "Grosa", "Sos genial", "Eres increíble Mónica Ayos" y "Sos tan graciosa, excelente", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Federico y Victoria, hijos de Mónica Ayos

Días atrás, Ayos encantó a sus admiradores con una preciosa publicación para sus hijos por el festejo del día de la madre en México. La actriz compartió una serie de fotografías retro que acompañó con un emotivo mensaje. "Aprendemos a acompañar y ser acompañados, nos plantamos en la vida a disfrutar no tan rotos, con todos los pedazos cementados, unidos en una pieza, enteros, fuertes y con orgullo mutuo. Poder ser y verlos crecer. GRACIAS", escribió para Federico y Victoria.