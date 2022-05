Respira profundo antes de ver cómo era Evaluna Montaner cuando era una niña

El cantante Camilo sorprendió a sus seguidores de Instagram que suman más de 27 millones con un tierno video de su esposa cuando era pequeña. La cantante Evaluna Montaner está disfrutando al máximo de su reciente maternidad. Su hija Índigo le ocupa todo el tiempo y tiene locos de amor a toda la familia.

El fin de semana pasado se celebró el día de las madres en Miami y en varios países de Sudamérica. En ese contexto Camilo sorprendió con un video de la madre de su hija, Índigo, Evaluna Montaner en el que escribió: “Con permiso... Les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES @evaluna!”

Y luego continuó: “Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! Aprendo de ti a diario!! Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja”.

El video se viralizó rápidamente, en él se puede ver a la cantante haciendo una coreografía de una canción. De fondo se escucha como festeja su familia a la incipiente bailarina y esto también demuestra el histrionismo de Evaluna Montaner traía ya desde pequeña.

Imagen: Instagram Evaluna Montaner

La familia Montaner está de parabienes porque recientemente fue anunciado el embarazo de Sara Escobar, la esposa de Mau Montaner. Ellos dentro de unos meses tendrán un varón, un nuevo miembro de la familia el nombre del bebé será Apolo, nombre que trajo controversia ya que pertenece a un dios griego.

Imagen: Instagram Marlene Rodríguez

Te dejamos el video de Evaluna Montaner que subió Camilo a su cuenta de Instagram: