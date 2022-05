Florencia Peña publicó un video antes de irse a dormir y dejó a todos soñando

Florencia Peña ha subido un video en la que se la ve lavándose las manos en su cuarto de baño como si estuviera preparándose para ir a dormir. Se agacha buscando cosas en el cajón debajo del lavamanos y finalmente cierra la puerta, todo acompañado con una melodía de cuna.

Vestida con una remerita corta en la parte de arriba y su ropa interior en la parte de abajo, Florencia Peña muestra su trabajado cuerpo y sus originales tatuajes. Este video que ha subido a su cuenta de Instagram, ha sido una verdadera sensación entre sus 5.9 millones de seguidores.

En estos días la actriz volvió a contar que sufrió abusos por parte de un actor famoso cuando tenía 17 años de edad. No es la primera vez que Florencia Peña habla de este tipo de abusos, ni que cuenta que fue víctima de uno cuando era una adolescente. Pero esta vez, dio más detalles de las violencias que sufrió por parte de un compañero de teatro, un actor, según dijo, “muy conocido”.

La actriz y conductora contó el hecho en una entrevista que hizo para Teleshow con el periodista Sebastián Soldano en su ciclo "A solas". Florencia Peña, que acaba de estrenar su programa "La p*t@ ama", recordó que tenía 17 años en ese momento y que el hombre era un colega “grande”. “Yo era muchísimo más niña”, enfatizó.

También Florencia Peña contó por qué no quiere identificar al agresor: “No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Ya está, siento que se va a desviar el tema y que lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase. Este hombre ya no le puede hacer daño a nadie. Si sintiera que le podría hacer daño a alguien, lo contaría”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Florencia Peña siempre está en contacto con sus seguidores en Instagram donde día a día muestra su vida cotidiana y la comparte con sus fans. En esta plataforma la conductora promociona productos de distinta índole y de paso siempre deja a sus fans la recomendación para que la sigan en su servicio de suscripción de contenidos donde se salta las restricciones de redes sociales. En el cometario de su video ha escrito: "Un enjuague y a la camucha. La seguimos en @DivasPlayok".

Imagen: Instagram Florencia Peña

Te dejamos a continuación el video que Florencia Peña subió a su cuenta de Instagram.