Estos alimentos debés ingerir si no hacés ejercicios

La alimentación sana se complementa con la necesaria actividad física para mantener el cuerpo en forma, la menta oxigenada, y el espíritu atlético más allá de nuestra edad cronológica. El bienestar, en consecuencia, se integra de varias fases, más allá de lo que comemos a diario.

El sedentarismo es un mal de época que abraza a muchos sectores de la población, ajetreados por las exigencias laborales, los desafíos de progreso, y las necesidades materiales que una oferta consumista no deja de multiplicar. Por lo tanto, si te sentís parte de ese enorme ejército que no tiene tiempo para hacer ejercicios es bueno que registres cuáles son los alimentos que más te convienen para no aumentar tu masa corporal.

De más está decir, que la medicina clínica aconseja darse el tiempo posible, por mínimo que sea, para poder gastar energías, quemar calorías y grasas, para acompañar toda alimentación sana que te propongas. Además, la gimnasia corporal beneficia de un modo integral a nuestro organismo, ya que favorece la salud cardiovascular, las competencias cognitivas, y el bienestar emocional.

La falta de ejercicios reduce tu bienestar físico y mental

Sedentarismo: qué alimentación sana me conviene

Aclarada la necesidad del capítulo deportivo que debe tener tu vida, ahora nos apiadamos un poco de vos y te contamos qué alimentos debés comer si no tenés tiempo para hacer ejercicios:

Desde la nutrición recomiendan que comas pescado, pollo, huevo, leguminosas (frijol, haba, garbanzo), verduras de hoja verde (lechuga, acelgas, espinacas). También algunas frutas como papaya, banana, sandía, manzanas, ciruelas, durazno, fresas, peras; sugieren que ingieras cereales de grano entero. Todos estas comidas tienen una digestión más acelerada que otras.

Por ejemplo, es conveniente que evites embutidos, carne roja, frituras, harinas y alimentos procesados, los cuales pueden contribuir a tapar tus arterias.

Si estás en el sedentarismo, evitá los embutidos

Otros alimentos que debés dejar de lado si el sedentarismo te incluye son aquellos que incrementan los niveles de azúcar en la sangre como el pan, las galletas, los postres y las bebidas azucaradas.