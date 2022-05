Rosalinda vs. Marimar: cuál fue más exitosa

En la década del 90' Thalía se convirtió en la reina de las telenovelas. Han pasado varios años desde que la artista se retiró del mundo de la televisión, pero la verdad es que las historias que protagonizó resultan atrapantes y difíciles de olvidar. Tal es el caso de las dos preferidas por el público: Marimar y Rosalinda.

Se habla mucho sobre el éxito que tuvieron en particular estas dos telenovelas que Thalía protagonizó, con las que logró romper récords y establecerse como una de las favoritas de la audiencia. Pero, ¿cuál fue la más exitosa? ¡Vamos a descubrirlo!

Marimar o Rosalinda, ¿a cuál de las dos telenovelas le fue mejor?

Más allá del gusto personal de cada persona y que cada quien tenga su favorita, los números son los que hablan. Y si hay que decir entre Marimar y Rosalinda cuál fue más exitosa, sin dudas la primera se queda con el gran título.

Marimar, junto con María la del barrio, ambas protagonizadas por Thalía, son dos de las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión mexicana y con las que la cantante se consagró. Llegó a países como Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Rumania, rompiendo varios récords.

Ahora bien, esto no quiere decir que a Rosalinda no le haya ido bien, de hecho también fue todo un éxito, nada más que simplemente no llegó a lograr las cifras que las historias anteriores habían hecho. Fue todo un desafío para la artista, ya que durante la historia tuvo que interpretar a dos personajes en simultáneo: Rosalinda Del Castillo y Paloma Dorantes.

Lo que tiene de especial Rosalinda es que fue la última actuación de la famosa cantante en el mundo de las telenovelas, antes de retirarse para dedicarse por completo a la música. Una decisión muy acertada, pues se convirtió en una estrella reconocida mundialmente.

A ti, ¿cuál te gustó más entre Marimar o Rosalinda?