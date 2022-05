Así lucen hoy los niños de Jumanji

Si hablamos de películas que marcaron la infancia de muchas personas y que continúan siendo recordadas en la actualidad a pesar de los años que pasaron, sin lugar a dudas tenemos que nombrar a Jumanji.

Esta historia salió a la luz en 1995 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década de los noventa. Detrás de ella se encontraba Joe Johnston, quien se encargó de dirigir todas las escenas.

Uno de las claves del éxito de esta propuesta fue su elenco, el cual estaba encabezado por uno de los actores más queridos: Robin Williams. Además de él, también contó con Bonnie Hunt, Kirsten Dunst y Bradley Pierce.

La trama está basada en el relato infantil del mismo nombre, el cual fue publicado por Chris Van Allsburg en 1981. Sin lugar a dudas, se trataba de una historia muy atrapante y divertida que nadie se quería perder.

Mira cómo lucen los protagonistas más pequeños de Jumanji

Kirsten Dunst

Aunque muchas personas la conocieron con Jumanji, lo cierto es que Kirsten Dunst también trabajó de pequeña en otra película exitosa. Se trata de Entrevista con el vampiro, donde compartió elenco con Brad Pitt y Tom Cruise, y recibió una nominación al Globo de Oro.

Tras estas dos producciones muy populares, la actriz tuvo la oportunidad de protagonizar y formar parte de películas que fueron amadas por la audiencia: Mujercitas, Spider-Man, Las vírgenes suicidas, entre otras.

Su trabajo más reciente fue El poder del perro, una película que salió a la luz en 2021 y que fue aclamada por la crítica especializada. Su trabajo fue tan impecable que recibió una nominación a Mejor Actriz de reparto en los Oscar 2022. Actualmente tiene 40 años.

Bradley Pierce

Otro de los protagonistas pequeños que tuvo Jumanji es Bradley Pierce. Mientras que Kirsten continúa teniendo una carrera exitosa en la actuación, el mayor éxito del actor fue esta película de los noventa.

Actualmente se encuentra casado con Shari Holmes, con quien está junto desde 2005. La pareja formó una bella familia, la cual está integrada por dos niños: Gavin y Dorian. En cuanto al trabajo de Bradley, pasa su tiempo en un restaurante de Los Ángeles y está involucrado en muchas organizaciones de caridad.

Tal es así, que llegó a recibir una mención de la alcaldía de San Diego por el increíble trabajo que realizó con Reading is fundamental. Por otra parte, también dedicó años de su vida a la organización Kids with a cause. Actualmente tiene 39 años

¿Cuál es tu momento favorito de Jumanji?