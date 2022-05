Tierra Amarga: qué le dijo Yilmaz a Züleyha antes de morir

Tierra Amarga (Bir Zamanlar Çukurova, en su idioma original) es la telenovela turca llena de drama y tragedia y que no deja de deja de cautivar a los televidentes. Es un sensacional éxito no sólo en su país de origen sino también en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Hoy se emite por Antena 3 y sus personajes no dejan de dar de qué hablar.

Narra la historia de amor entre Züleyha y Yilmaz, quienes luchan por estar juntos y sortean grandes desafíos que Demir Yaman les pone en su relación. El factor sorpresa siempre está presente en la producción y es por ello que todos quedaron sin palabras cuando se enteraron que uno de sus protagonistas salía de la ficción.

A Yilmaz le llegó la muerte cuando cayó por un acantilado con su auto. A pesar de lograr ser rescatado por Demir, antes de que el vehículo estallara, en el hospital su desenlace fue inevitable. Antes de que esto ocurriera, Züleyha y su enamorado mantuvieron una charla en la que recordaron momentos que pasaron juntos y ella le prometió algo que, tristemente, nunca ocurrirá: irse juntos a vivir a la casa de sus sueños junto al pequeño Adnan.

En medio de sus últimos suspiros, él le hace un particular pedido. "Cuida de mi hijo", le suplica y finalmente, antes de morir, le dice: "Te amaré hasta mi último suspiro, hasta mi último aliento".

Tierra amarga

Quien se puso en la piel de este personaje y, para sorpresa de todos, dejó la tira en su tercera temporada fue Ugur Günes. Tras los rumores de su salida, él aclaró que fue decisión de los escritores. "Ya estaba claro, había algunas cosas en el guión, era obvio que saldría de todos modos", indicó.