Ester Expósito muestra su lado más humilde en esta entrevista

Ester Expósito, actriz española de cine y televisión, se dio a conocer a nivel mundial por su papel de Carla Rosón en la exitosa serie de Netflix Élite. Desde ese momento, no ha pasado un momento en que las cámaras no acaparen la vida de la bella artista.

Durante las tres temporadas que estuvo su personaje en Élite, Ester se supo ganar el corazón de sus fanáticos. Además, es conocida por interpretar a Cayetana Aldama en la miniserie española Alguien tiene que morir (2020). Pero la belleza y el talento no son las únicas cualidades que tiene Expósito. Ella ha demostrado ser una artista muy humilde y capacitada en diferentes ocasiones. En este sentido, Ester se mostró sincera y espontánea en una reciente entrevista en la que confesó cuál es su punto de inflexión.

Recientemente la famosa marca de joyas Bulgari convocó a Ester Expósito para hacerla parte de su última campaña, de la que también forma parte la conductora Silvia Abril. En el video, que ambas artistas compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, se muestran sentadas frente a frente, mirándose con mucha confianza y cariño, mientras la charla fluye.

“Qué deciros de ella…una mujer brillante que con enorme talento consiguió abrir camino en un mundo tradicionalmente masculinizado como es el de la comedia @silviabril ??”, escribía la joven actriz sobre Sofía.

Las declaraciones de Ester Expósito en la campaña de Bulgari

Al comienzo del video, escuchamos a Sofía declarar: “Yo creo que soy una más de tus seguidoras en Instagram y siempre pienso, ‘qué perfecta es, qué rabia me da’”. A lo que Ester, sin tapujos, respondió: “Es lo que vendemos”.

La siguiente pregunta tenía que ver sobre el punto de inflexión de sus vidas. En seguida, Expósito confesó: “Para mí el instituto era una cárcel, no había nada que me motivara, ni una sola asignatura. Cuando me cogieron para Élite, con 17, y dejé el instituto, fue como, de repente, vivir lo que es dedicarse de lleno a algo”.

“Ya no conocía hacer algo que no me gustara como llevaba haciendo tantos años sino ya era hacer lo que tantos años estaban esperando y deseando que era dedicarme a esto y fue un cambio en mi vida”, reconocía sobre lo que supuso para ella apostar por la serie de Netflix.

Ester Expósito también reveló que no descarta ser madre en un futuro más lejano.