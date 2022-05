Romina Malaspina provocó una catarata de comentarios con este video

Una vez más, Romina Malaspina generó un gran revuelo en Instagram con el contenido que compartió. Esta vez, no fue por su rutina de entrenamiento, ni por alguna producción de fotos o por los fabulosos looks que luce día tras día. En esta ocasión, la ex conductora de Canal 26 provocó una catarata de comentarios con un video de los hermosos paisajes que hay en la Argentina.

"El hermoso sur de nuestro país", redactó en el clip en el que se ven imágenes tomadas en la ruta. La publicación se llenó de mensajes al instante. "Aguante Bariloche", "Hermoso", "Qué belleza y cuánta paz te da", "Tu viaje a Bariloche muy bueno Romina. ¿Cuándo vas a conocer Villa Mercedes, San Luis, que es muy linda ciudad?", "Viva el sur", "Sos divina", "Qué buen video" y "Vení al Calafate", son algunos de los muchos que se pueden leer.

Romina Malaspina

Desde hace tiempo, Malaspina se dedica a viajar por distintas partes del mundo. Así es como en sus redes ha compartido postales desde Miami, Dubai, Punta del Este y otros increíbles destinos. Luego de alejarse de la televisión, se inclinó por otro emprendimiento que le permite trabajar desde cualquier sitio: el de las criptomonedas.

"Trabajo con la academia de Emi (Machado), que es mi mentor y estamos haciendo clases online para toda la gente que no sabe qué es y cómo cuidar", contó tiempo atrás.

Romina Malaspina

Y sobre el negocio, indicó: "Cuando uno ya le agarra la mano es lindo y vale la pena. Y también es súper rentable. En líneas generales es ganancia".