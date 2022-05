Puro talento, así canta la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony por varios años fueron una de las parejas más queridas de la farándula latina. A mediados de la década del '00 tuvieron una relación que llevaron al altar y que tuvo como fruto dos hijos que hoy en día son las luces de sus ojos. Ellos son mellizos y este año cumplieron 14 años. Sus nombres son Maximilian y Emme Muñiz.

Emme es la más extrovertida de los dos y cada vez que aparece en las redes sociales acapara las miradas de sus seguidores. Ella en varias ocasiones ha demostrado que el talento fluye por su cuerpo siendo así una artista en potencia. Hace un par de años, la pre adolescente tuvo su debut musical arriba del escenario junto a su madre y la cantante colombiana Shakira.

Ese fue uno de los momentos más importantes en su corta vida ya que cantó en show de medio tiempo del Super Bowl para miles de personas que concurrieron al partido y otras millones que vieron el mismo en televisión. Con una gran personalidad, la hija de Jennifer Lopez dejó a todos con la boca abierta demostrando que es una verdadera cantante.

Hace algunas horas, en su cuenta de Instagram, la hija de Marc Anthony, compartió un video donde se la puede ver cantando junto a su madre. Este clip se viralizó rápidamente en la web ya que su voz es sumamente brillante. Además a mencionado clip, Emme le agregó la frase: "I miss them singing like this".

Emme Muñiz no solo canta sino que también ha tenido la oportunidad de mostrar todo su potencial. Ella debutó como actriz en un video musical de una de las canciones de JLo. Por otra parte, pese a tener 14 años, la hermana de Maximilian, escribió un libro llamado "Lord help me".