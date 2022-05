Estos alimentos te ayudan contra el estreñimiento

La alimentación sana colabora en mejorar y estabilizar los necesarios indicadores de buena salud, para que nuestro día a día pueda fluir y no se vuelva un desafío de postas. Y en este sentido, uno de los males que suele afectarnos y dificultar nuestras rutinas es el estreñimiento, el cual implica que no vamos al baño con la frecuencia saludable, o no logramos evacuar las veces necesarias para limpiar nuestro cuerpo.

Si bien muchas personas acuden a la farmacia en busca de laxantes, hay modos naturales de empezar a curarnos y que tienen que ver con nuestra dieta alimentaria. Es por eso que te vamos a proponer algunos comestibles que te ayudarán a aliviar el estreñimiento, así como en otro artículo te propusimos alimentos para cuidar tu estómago.

Alimentación sana: algunas comidas combaten el estreñimiento

¿Qué alimentación sana ayuda contra el estreñimiento?

Las recomendaciones generales para no padecer estreñimiento pasan por beber mucha agua de manera diaria. También es muy conveniente consumir alimentos ricos en fibra y acompañar esta dieta alimentaria de actividad física. Otras de las sugerencias es ingerir una buena cantidad de frutas.

Belén Álvarez, química y farmacéutica especialista en nutrición, sostiene que estos son los alimentos que nunca deben faltar si queremos moderar el estreñimiento:

Pera, manzana con piel y kiwi: se debe tratar de tomar la fruta con piel, cuando se puede, porque contiene vitaminas, otros nutrientes y fibra que se pierden al pelarla.

Palta: favorece los procesos digestivos, ya que contiene altos valores de fibra.

Chauchas, calabacín, repollo o acelga también alivian el estreñimiento.

Garbanzos, lentejas y alubias son muy eficaces como laxantes naturales.

Los cereales y el pan integral son muy recomendados por sus buenas dosis de fibra.

Ciruelas pasas, porque tienen alto contenido en fibra y sorbitol, un hidrato de carbono con propiedades laxantes. Alimentos ricos en fibra son ideales contra el estreñimiento

También son muy aconsejables comer frutos secos, como almendras o pistachos; condimentar con aceite de oliva, o tomar una cucharadita en ayunas. Las semillas de lino (trituradas siempre) son muy colaborativas en esta misión de ir al baño con mayor frecuencia.