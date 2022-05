El comentario de Gerard Piqué que dejó mal parada a Shakira

Shakira, cantante, compositora y bailarina siempre ha sido foco de preguntas a causa de su vida amorosa, aunque esta vez ha sido su pareja, Gerard Piqué, quien ha hablado por ella. La también actriz y empresaria colombiana es considerada un icono mundial de la música latina, desde su debut en los años 90 hasta la actualidad ha tenido una gran repercusión en la escena musical, siendo citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a toda una generación de cantantes.

Con una carrera artística de más de 30 años, Shakira ha vendido más de 80 millones de álbumes y sencillos, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. La artista se encuentra en pareja con el futbolista español Gerard Piqué desde 2011. Amos se llevan 10 años de diferencia de edad y en septiembre de 2012, Shakira confirmó que ambos estaban esperando su primer hijo. Luego la cantante confirmó su segundo embarazo junto a Piqué, dando a luz en 2015.

A pesar de que Gerard Piqué y Shakira llevan más de 10 años juntos, la pareja aún no se ha casado. Es así que la colombiana en más de una oportunidad ha tocado el tema al decir que no quiere contraer matrimonio por el momento, aunque en esta oportunidad fue el futbolista quien habló del tema.

Increíblemente Piqué ni siquiera le ha entregado un anillo a la bailarina con la promesa de casarse, por lo que el matrimonio parece que jamás se llevará a cabo. No obstante, quizás sería más una decisión tomada por parte de Shakira ya que recientemente se le preguntó al futbolista por el tema y él afirmó respecto a la negativa: “Sí, es su mentalidad…”

Imagen: Marca

Gerard Piqué también reveló: "Nosotros estamos bien justo ahora. Nosotros tenemos dos hijos: nueve y siete. Nosotros trabajamos como una pareja. Nosotros no tenemos necesidad de estar casados… No, no, no yo te lo diría no tengo problema, pero no es el caso…”. Es entonces que ni Shakira ni el deportista planean casarse.