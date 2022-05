Margarita Muñoz y Michel Brown integran el elenco de Pálpito, la serie que causa furor en Netflix y batió todos los récords con 68,04 millones de horas de reproducción. La ficción llegó al top 10 de lo más visto en Netflix en 68 países, dentro y fuera de América Latina. La plataforma de streaming ya anunció el lanzamiento de la segunda temporada y causó satisfacción entre los actores y actrices de la producción, y delirio entre sus fans.

Pero en el medio de esta historia tan seguida como comentada, se dan algunas pequeñas historias a modo de spin off, pero lejos de las cámaras y en el propia vida real. Es el caso de la relación sentimental que mantienen Michel Brown y Margarita Muñoz. El argentino, de 45 años, y la colombiana, de 34, forman uno de los matrimonios más estables de la industria. Si bien residen en México, reparten sus horas de trabajo y ocio entre EEUU, España (donde suelen trabajar), Colombia y Argentina (para visitar a sus familias).

Cómo se conocieron Michel Brown y Margarita Muñoz

Pocos saben que se vieron por primera vez mucho tiempo atrás, cuando Margarita Muñoz tenía 17 años y Michel Brown, 28. Así lo contó el propio actor: "Nos vimos en una fiesta hace muchos años, Marga tenía 17 años y yo, 28 y tuvimos un flechazo tremendo, pero no pasó demasiado, aunque sí hubo como un coqueteo inmenso. Después pasaron como 3 años y nos volvimos a ver, pero cada uno estaba en pareja. Nos dejamos de ver hasta que nos reencontramos después de 7 años. Pero sí, fue un flechazo esa primera vez”.

"No pensaba en casarme, no era mi prioridad tener una esposa. Soy un hombre que dejo que mi vida suceda y me dejo sorprender por las cosas que van llegando y la vida me trajo a Marga”, amplió Michel Brown. Por su parte, Muñoz evocó la primera cita: “Nos topamos muchas veces antes de empezar a salir, pero definitivamente me quedo con esa primera cita. Tuvimos una conversación fantástica y entendí que simplemente no solo me parecía churro, guapo, sino que me entendía mucho con él hablando y me sentía a gusto. Normalmente soy tímida y tal vez no se me da tan fácil el coqueteo. Esa primera cita fue increíble, comimos delicioso”.

Al principio, los celos generaron algunos problemas en la pareja

Margarita Muñoz contó que al principio de su vínculo con Michel Brown los celos generaron algunos desencuentros: “Michel siempre se ha mostrado amable y cariñoso con sus compañeras de reparto. Me costaba entender esta excesiva amabilidad de él hasta que lo hablamos en una cena". Tras dos años de noviazgo, se casaron en la isla Punta Faro en la Costa Atlántica colombiana.