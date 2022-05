Salama Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault, celebraron juntas el día de la madre de este modo

En los países de América Latina como México, Guatemala, El Salvador, Venezuela , Perú, Chile, Ecuador Honduras y Puerto Rico, se celebra el día de la madre la segunda semana de mayo. es por ellos que como parte de la celebración Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault grabaron un video en el que mostraron como lo celebraron.

Como parte de la celebración del Día de la Madre, Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault grabaron un video en el que demostraron un poco de su relación madre-hija, ambas hablando el idioma de la actriz mexicana: el español.

Valentina Paloma Pinault es la hija de la actriz mexicana más famosa de Hollywood y el famoso empresario francés François-Henri Pinault. En la entrevista ambas hablaron en español idioma vernáculo de Salma Hayek quien siempre que puede muestra orgullosa sus raíces.

En el video puede verse lo que lleva Salma Hayek en su cartera quien fue la primera en hablar y mostrar el contenido de su bolso. Lo primero que sacó fue su iPad, seguido de snacks "buenos para la dieta" y un chocolate, "para compensar", dijo la actriz, chocolate que luego compartió con su hija.

La actriz mexicana Salma Hayek también lleva en su cartera toallitas húmedas, gloss y, como buena mexicana, carga con chile en polvo, "Viajo mucho y en muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile". También mostró palo santo para las malas vibras, agua, un cuaderno para escribir, pues no le gusta hacerlo en un teléfono.

Imagen: Twitter

Valentina Paloma Pinault también mostró su cartera en ella lleva una cámara para capturar recuerdos con sus amigos, y reveló que tiene un problema con los perfumes ya que lleva varios para diferentes ocasiones. Uno lo usa durante el verano o para salir a cenar, otro es el Black Opium que le gusta tanto que ya se terminó 2 frascos y el tercero es Misia de Chanel del que dijo: “Lo llevo en la bolsa cuando voy con mis papás, me encanta”. Seguramente Salma Hayek está muy orgullosa de su hija y de celebrar el Día de la Madre con ella.

Imagen: Twitter

Te dejamos el video de la nota por el día de la Madre que subió Salma Hayek junto a su hija Valentina Paloma Pinault