Pocos lo recuerdan: así fue el beso que Julio Iglesias le robó a Thalía

Thalía es una de las artistas más queridas a nivel mundial por su carisma y su amplia trayectoria en telenovelas que impactaron en toda la región hispanohablante. Es que, durante la década de los noventa, la actriz y cantante protagonizó las icónicas “María Mercedes”, “Marimar” y “María, la del barrio”, convirtiéndose en una gran referente de la televisión mexicana.

Paralelamente, Thalía lanzaba hits musicales que se quedaron grabados en el inconsciente colectivo de sus fanáticos, lo que la posicionó como una artista completa. Así, la bella esposa de Tommy Mottola se ganó el cariño de millones de fanáticos de todo el mundo.

La belleza y el talento que posee Thalía la hicieron sobresalir entre la gente. Dichas características no sólo asombraban a sus seguidores, sino que también los galanes más cotizados en el medio quedaban rendidos a sus pies.

Entre ellos se encontraba el artista español Julio Iglesias, con quien compartió algo más que simples coqueteos. Ambos cantantes se conocieron en los años noventa, cuando se encontraban en el máximo apogeo de sus respectivas carreras.

Cómo fue el beso entre Julio Iglesias y Thalía

Corría el año 1996, cuando los talentosos Thalía y Julio Iglesias coincidieron por primera vez en el famoso programa mexicano “Siempre en domingo”. Allí, el conductor Raúl Velasco, solicitó la opinión del cantante de “Me olvidé de vivir” sobre el aspecto de Thalía.

Entre tanta insistencia, Iglesias aseguró que se había enamorado de la cantante cuando la conoció: "Yo me enamoré de esta cría. Cuando conozco yo a Thalía me doy cuenta no solo es una cría con un encanto de verdad bellísimo, sino que era una chiquilla muy generosa".

Por su parte, la intérprete de “Amor a la mexicana” apareció en el show luciendo un espectacular vestido blanco e iluminando el set con su bella sonrisa. En ese momento, Julio Iglesias, con 43 años, comenzó a cortejarla y a alabar la belleza de la hermosa cantante.

En seguida, los intérpretes tuvieron que presentar una canción a dúo. En el aire se sentía la tensión que había entre ambos, que no paraban de hacer gestos sugerentes y hasta algunas caricias poco discretas mientras cantaban.

Al finalizar la canción, Julio Iglesias se atrevió a besar a la joven Thalía de 25 años. Por lo que se ve en las imágenes, ella no se lo esperó, reaccionando muy sorprendida y avergonzada al principio, pero después aceptó el gesto con humor.