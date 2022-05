Fundamental: cómo saber si padeces insomnio y cómo combatirlo

El insomnio es el trastorno del sueño que más perjudica a un gran porcentaje de la población mundial. Se trata de la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido durante la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana. ¿Te ha pasado?

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN) entre el 25% y el 35% de la población actual padece insomnio transitorio. Las causas pueden ser tan variadas como el estrés, ansiedad, hábitos que interrumpen el sueño como el consumo de alcohol, tabaco o fármacos. También hay estudios que afirman que el insomnio puede ser el problema principal o puede estar asociado con otras condiciones de salud mental.

Sin dudas, este trastorno del sueño aumentó con el inicio de la pandemia y el confinamiento que tuvimos que acatar para evitar el contagio. Esto es lo que indica un estudio de “Psychiatric Research”.

Consecuencias del insomnio

El sueño es un proceso fisiológico de vital importancia para la salud integral de los seres humanos, ya que, durante esa etapa, se regeneran los tejidos físicos y cerebrales. Si no se descansa correctamente, no hay una recuperación y se ve afectado el rendimiento físico e intelectual.

El insomnio predispone el paso a alteraciones cardíacas o diabetes. También se lo relaciona con la irritabilidad, déficit de atención, fallos en la memoria y problemas de aprendizaje.

Cómo saber si tengo insomnio

La Sociedad Española de Neurología afirma que “hay tres aspectos básicos para determinar si una persona tiene una buena calidad de sueño: la duración, la continuidad y la profundidad”. En ese sentido, el Dr. Hernando Pérez Díaz explicó: “Si el tiempo dedicado a dormir no es suficiente para sentirnos descansados al día siguiente, si hay interrupciones en nuestros ciclos de sueño o este no es lo suficientemente profundo para considerarlo restaurador, es que no tenemos una buena calidad de sueño”.

Cómo combatir el insomnio

Especialistas han afirmado que las técnicas de relajación, respiración, meditación y la técnica cognitiva conductual son las mejores opciones para combatir el insomnio.

Lo primordial para despedirse del insomnio es conocer la causa que lo provoca. Si la causa es psiquiátrica, es fundamental que el tratamiento se de en base a las recomendaciones de un especialista del sueño. No obstante, las personas pueden ayudar por su parte teniendo una alimentación saludable, haciendo ejercicio, es decir, resolviendo algunos factores de la llamada "higiene del sueño". Luego, elegir una terapia cognitiva conductual ayudará a identificar las preocupaciones y ver cómo resolverlas.