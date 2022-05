Florencia Peña desafía a Instagram frente al espejo y con un video que demuestra que ella es la verdadera ama

En un posteo reciente Florencia Peña mostró parte de lo que será su próximo programa de Televisión por la pantalla de América. En las imágenes se puede ver a la conductora vestida de rojo total sobre una escalera de estudio de televisión.

La actriz ha subido a su cuenta de Instagram también otras imágenes y un video donde luce un top en azul y blanco con calza que hace juego ejercitando frente a un puching ball. Florencia Peña se está preparando y entrenando para ser una buena anfitriona en su próximo programa.

Este lunes comenzó La Pu*@ Ama en la pantalla de América, Florencia Peña contó con Diego Ramos y Dan Breitman y tuvo a Roberto Moldavsky como primer invitado. La actriz dijo en su primer programa: “Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. de verdad lo estoy. quiero decirles que esto es ‘La puta ama”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Inmediatamente, escuchó el primer “pip” que censuró la segunda palabra del título del programa Florencia Peña no pudo evitar reaccionar con el humor que la caracteriza.“¿Ya me metieron un pip? No me metan un pip porque es el nombre del programa, chicos. ¿Treinta segundos que estoy acá y ya me metan un pip?", exclamó la actriz recordada por su interpretación de Moni Argento en Casados con hijos.

Imagen: Instagram Florencia Peña

La conductora se preguntó ante el sonido que tapa aquellas palabras “prohibidas” en el aire de la televisión argentina. Ante esto expresó: “¿Cómo se pronuncia? ¿'La ptftftf ama’?, dijo al ver que el cartel del programa cuenta con un asterisco y arroba que deforman la palabra que originalmente designa un insulto. Esto no hace que Florencia Peña deje de lado a sus seguidores en Instagram, para nada, ella sabe que siempre cuenta con sus 5.9 millones de fieles seguidores.

Te dejamos el video que Florencia Peña subió a su cuenta de Instagram para que te diviertas