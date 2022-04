Imperdibles, 4 consejos para construir tu propio jardín vertical

Existen diferentes alternativas para el patio y una tendencia que no para de crecer, son los jardines verticales, ideales tanto para grandes espacios como también para balcones o terrazas. En ellas pueden cultivarse frutas o verduras, aromáticas o todo lo que se te ocurra. Pero para que esto pueda desarrollarse de buena manera, es de gran utilidad tener en cuenta ciertos consejos.

El jardín debe ser un lugar de agrado para ti. Ya sea que tengas un patio enorme o bien que solo cuentes con un par de plantas en el balcón, debe representarte y llevarte la calma de la naturaleza. Pero para que eso suceda, es preciso diseñar y pensar con claridad cómo hacerlo para que luzca bien y puedas darle el mantenimiento adecuado. Si estás pensando en construir un jardín vertical, entonces ten en cuenta estos consejos.

Escoge el lugar adecuado

Fuente: Shutterstock

Un primer aspecto a tener en cuenta antes de comenzar a construir tu jardín vertical, es saber en qué lugar lo harás. Ten en cuenta todas las opciones porque ellas condicionarán el futuro de este espacio. En ese sentido, si la colocas a la sombra, no podrás optar por plantas que requieran pleno sol. Asimismo, si solo quieres cultivar unas pocas plantas allí, vendrá bien una zona pequeña.

Elige la estructura

Sumado a eso, antes de ponerte manos a la obra tendrás que pensar en qué estructura crecerá el jardín vertical. Existen diversas opciones, desde grandes estructuras de metal hasta el reciclado de palets de madera, botellas, estanterías, escaleras o lo que se te ocurra.

No olvides pensar en las plantas que deseas

Fuente: Shutterstock

Pero eso no es todo, dado que también tendrás que definir con claridad qué plantas llevar al jardín vertical. En ese sentido, si has optado por hacerlo en interiores, tendrás que elegir plantas que tengan esa característica. Otro consejo al respecto, es que escojas especies similares. Por ejemplo, toda una estructura de suculentas o bien todas aromáticas. Eso le dará orden visual y para ti será más fácil atender a todos sus cuidados.

No lo sobrecargues

Por último, no pierdas de vista que para que se desarrolle y se vea tupido, el jardín vertical necesitará tiempo. Por lo tanto, el consejo es que seas paciente y no esperes conseguir resultados urgentes. De igual manera, no lo sobrecargues inmediatamente porque con el tiempo las plantas irán creciendo y no habrá espacio para que se desarrollen.