¿Sabías que hay alimentos que te permiten recordar los sueños?

Los sueños nos permiten entendernos mejor e incluso pueden resultar una guía invalorable al momento de replantearnos cuestiones de nuestra propia vida. En ellos nuestro subconsciente se expresa y puede llegar a ser contundente sobre una necesidad, malestar, aspiración, proyección que habitan en nosotros y no tenemos en claro cómo verbalizar o exteriorizar lo que nos pasa. Los sueños, según los psicólogos, pueden ser tan gravitantes como la realidad misma, solo es cuestión de poder decodificarlos y captar el mensaje que tienen para nosotros.

Pero el problema ocurre cuando no recordamos qué soñamos. Existe un enorme grupo de personas que suelen manifestar que no recuerdan qué pasó en sus sueños, que historia onírica se tramó. Y a veces expresan cierta frustración por no poder recordarlo. Lo que no esperaban es que desde el campo de la nutrición ofrecieran una posible respuesta mediante una alimentación sana para reparar esta cuestión y poder empezar a registrar los sueños para luego volverlos materia de diván.

Los alimentos ricos en vitamina B6 ayudan a las personas a recordar los sueños

Cómo cambiar nuestra alimentación para recordar los sueños

Según un estudio, aquellos alimentos ricos en vitamina B6 ayudan a las personas a recordar los sueños que tuvieron al dormir cuando se despiertan. Incluso este trabajo reveló que los patrones de sueño de los participantes no se vieron afectados y algunos de los participantes experimentaron sueños más reales, tanto que deseaban dormir para soñar más

Cuáles son los alimentos con vitamina B6

El salmón: Los nutricionistas sostienen que 100 gramos de salmón contienen entre 0,5-0,9 mg de vitamina B6.

Las bananas: en este caso, en 100 gramos de banana contienen 0,40 mg de vitamina B6.

Las avellanas: 100 gramos de avellanas contienen 0,60 mg de vitamina B6.

La carne de pavo: 100 gramos de carne de pavo contienen 0,8 mg de vitamina B6.

La papa Una papa mediana con piel contiene 0,7 mg de vitamina B6.

Las espinacas: 1 taza de espinacas contiene 0,40 mg de vitamina B6. Comer salmón permite recordar qué soñamos

La vitamina B6 es una vitamina que está muy distribuida en muchos alimentos, es decir, una gran cantidad de alimentos tiene al menos una pequeña cantidad de vitamina B6, y ayudan a recordar los sueños mediante una alimentación sana. Pero también es posible encontrar algunos alimentos que destacan por su contenido de vitamina B6, como los que mencionamos más arriba.