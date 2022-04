Por qué Johnny Galecki no tuvo ningún otro trabajo luego de The Big Bang Theory

Por la pequeña pantalla pasaron muchas series de comedia; sin embargo, no todas lograron el increíble éxito mundial que alcanzó The Big Bang Theory. Sin lugar a dudas, se convirtió en una de las producciones favoritas del público.

El elenco estaba compuesto por actores que no eran muy conocidos. Sin embargo, cuando la ficción obtuvo mucha popularidad en diferentes países, los intérpretes pasaron a convertirse en grandes estrellas.

Esto le ocurrió a Johnny Galecki, quien se puso en la piel del querido científico Leonard Hofstadter durante varias temporadas. Era tan grande el éxito de la sitcom, que el actor llegó a cobrar un millón de dólares por episodio.

¿Qué pasó con Johnny Galecki después de The Big Bang Theory?

Durante más de una década de transmisión, The Big Bang Theory supo como mantenerse en la cima de la fama y generar fortunas. A lo largo de 12 temporadas, su elenco pasó a estar en boca de todos y eran aplaudidos constantemente por el público.

Muchos de los intérpretes principales han seguido su carrera luego del final de la serie. Por ejemplo, Jim Parsons dejó de dar vida a Sheldon Cooper y formó parte de películas exitosas como "The Boys in the Band". Mientras que Kaley Cuoco se convirtió en la protagonista de "The Flight Attendant", la serie éxito de HBO que ahora se prepara para el lanzamiento de su segunda temporada. Por este trabajo, fue nominada a los premios Emmy y Globos de Oro.

Pero mientras las otras figuras principales de The Big Bang Theory triunfan en su vida profesional, Johnny Galecki se mantiene alejado de las cámaras. Han pasado más de dos años desde que no asume ningún rol en alguna producción.

¿Cuál es el problema al que se enfrenta? El actor no ha podido aún superar la barrera que dejó Leonard en su vida. Lamentablemente, esto le sucede a varios intérpretes que dieron vida a personajes icónicos. A veces, es difícil despegarse de ellos y demostrar que puedes hacer cosas nuevas.

Además, también aprovechó el tiempo para estar más con su hijo y exploró otros talentos que posee: como la música. En sus redes sociales compartió varias postales junto al pequeño, y también tocando instrumentos.

Aparentemente, después de tantos años alejado de su profesión, Johnny Galecki está listo para volver a tomar las riendas de su vida. Según nuevos reportes, el actor está trabajando en una serie llamada AOK para la cadena CBS.

Se trata de una ficción ambientada en los años 90, la cual muestra un grupo de jóvenes e idealistas emprendedores que forman parte de una desamparada empresa de Internet. Además de ver cómo trabajan juntos, también vamos a presenciar sus desencuentros amorosos y su vida cotidiana.