Eiza González es acusada de sádica tras asegurar que disfruta de generar gran temor en su personal de limpieza

Eiza González actriz y cantante mexicana, aterrorizada a la mujer de la limpieza que trabaja en su casa y no creerás por qué. La actriz logró gran reconocimiento internacional en 2014 al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original "From Dusk till Dawn: The Series" de Netflix, basada en la película del mismo nombre. La celebridad hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”, junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James y Jamie Foxx.

González también es conocida por sus papeles en películas como “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “Descuida, yo te cuido” y “Godzilla vs. Kong”. Recientemente en una entrevista con Jimmy Kimmel, Eiza reveló que su empleada doméstica no sabe que es actriz. Esto ha hecho que su personal de limpieza se aterrorice al limpiar la casa de la artista generándole gran temor.

Todo se debe a que Eiza González acostumbra a llevarse "Recuerdos" de los sets de filmación, como brazos falsos o ropa ensangrentada. Debido a ello la mujer que limpia su casa se ha llevado más de un susto al encontrarse con estos recuerdos llegando al punto de aterrorizarse. La celebridad jamás le ha explicado a su trabajadora que es actriz, porque le hace mucha gracia imaginar lo que debe pensar de ella: “Esta pobre mujer está aterrada porque probablemente crea que soy una asesina en serie porque no deja de encontrarse ropa manchada de sangre en mi casa”.

Recordemos que actualmente Eiza está trabajando en una nueva película llamada “Ambulance”. Es así que la actriz se quedó con uno de los trajes de paramédico que utiliza su personaje y que acabó completamente cubierto de sangre. Además de ello, González también tiene guardada una camiseta ensangrentada de la película “I care a lot”.

Imagen: Que Ver

Sobre ello el temor que genera en su empleada, Eiza González afirmó: “Un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor. Me dijo: ‘¿Qué hago con esto?’ Y me enseñó unos pantalones llenos de sangre. Se había quedado blanca. Y me preguntó si tenía que lavarlos”, reveló Eiza a su paso por el programa de Jimmy Kimmel. “Me siento muy mal. Carolina es una mujer encantadora que lleva mucho, mucho tiempo trabajando conmigo, y se encuentra trozos de cuerpos repartidos por toda la casa y la aterroriza”.