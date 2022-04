Así están hoy los protagonistas de Will & Grace

Will and Grace fue una series de comedia que conquistó a la audiencia. Desde su estreno en 1998, se convirtió en una de las producciones más exitosas. Esta popularidad se mantiene en la actualidad.



Los protagonistas eran dos jóvenes que vivían en Nueva York y que habían tenido una relación amorosa, hasta que él reveló que era homosexual. Tras ser abandonada en el altar por su actual prometido, la muchacha se muda a la casa de su amigo y ex amor. Juntos intentarán encontrar su pareja ideal, mientras son acompañados por sus dos amigos Karen y Jack.

Will and Grace: Así lucen los protagonistas de la serie

Eric McCormack

El actor saltó a la fama cuando se puso en la piel de Will Truman, uno de los protagonistas principales de Will and Grace. Además de trabajar en esta producción, también formó parte de Travelers en Netflix y Perception de TNT.

Su último trabajo fue Drinkwater, una película coming of age que fue dirigida por Stephen Campanelli y que se estrenó durante 2021. Por supuesto, también formó parte del revival de la ficción que lo hizo famoso. Actualmente tiene 58 años.

Debra Messing

Su pico más alto de popularidad lo alcanzó con Grace, la protagonista de Will and Grace. La actriz formó parte de esta serie de NBC desde 1998 hasta 2006, y luego regresó para el revival que duró desde 2017 hasta 2020.

Por su increíble interpretación recibió 7 nominaciones a los Globos de Oro y 5 nominaciones a los Emmy, ganó uno en 2003. Actualmente tiene 53 años.

Megan Mullally

En la sitcom Will and Grace, Megan Mullaly se encargaba de darle vida a Karen Walker. Al igual que los demás protagonistas, también regresó para el revival que preparó NBC hace unos años atrás.

No caben dudas de que tiene un talento impresionante, y esto quedó en evidencia con las nominaciones que recibió a los premios Emmy. En total fue 8 veces nominada, logrando llevarse la estatuilla en dos oportunidades a su casa.

Además de esta famosa serie de comedia, también trabajó en otras producciones muy populares como Bob‘s Burgers, Parks and Recreation, Happy Endings, Up All Night, entre otras. Actualmente tiene 63 años.

Sean Hayes

En Will and Grace se puso en la piel de Jack McFarland. Por su inolvidable interpretación, el actor ganó un Emmy, cuatro SAG Awards y un American Comedy Award. Además, fue nominado seis veces a los Globos de Oro.

Además de haber regresado al revival, también es dueño de una productora de televisión llamada Hazy Mills y es host de un podcast de comedia titulado SmartLess. Tiene 51 años.

¿Eras fanático de Will and Grace? ¿Cuál es tu escena favorita de la serie?