Tips para que tu perro deje de morder todo

Los perros, y en especial los cachorros, parecen tener una fascinación por cada cosa que ven y lo manifiestan a puro mordisqueo. Ya sea un par de medias, las pantuflas, una prenda caída en el piso, las plantas, la tierra de las macetas, cualquier cosa en definitiva les resulta comestible y empiezan a morder, en consecuencia. Pero esta acción generalmente pasa de ser simpática a un problema cuando se vuelve cotidiana y crece el nivel de daño.

Los veterinarios siempre predican como un mandamiento que jamás, por nada del mundo, se debe golpear a una mascota con fines aleccionadores. Porque esto lo único que hará probablemente que el perro nos empiece a tener miedo, con todo lo que eso implica para el vínculo, o se enoje y devuelva los golpes rompiendo más cosas a mordiscones. Pero, entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Ya te dimos algunos tips, por ejemplo para que no ladre mucho, ahora trataremos de ayudarte en esta otra "misión" para que pare de morder.

Es posible educarlo desde el amor para que se porte mejor

Cómo hacer para que el perro pare de morder

Lo primero que tenés que saber es que es normal que los cachorros muerdan ya que la mordida representa un paso importante en su desarrollo cognitivo, ya que mediante la mordida experimentan e investigan el mundo a su alrededor. Les da la seguridad territorial que necesitan.

Los entrenadores caninos sostienen que toda conducta de nuestro perro debe entrenarse a una edad temprana, para que la incorpore como hábito. Entonces, es necesario entrenarlo desde cachorro en la sensibilidad de la piel humana para que aprenda a medir la fuerza de su boca. Esto se logra en planteos lúdicos, jugando con nuestro perro y luego premiando cuando nos obedece en esa interacción. En la repetición de ese aprendizaje está parte de la clave del éxito. Mediante este proceso también evitará que en una posible situación de miedo o dolor el perro muerda con fuerza.

Esta lección la incorpora cuando se socializa con otros perros ya sociabilizados que son capaces de medir la fuerza de su mordedura. Esto es, si los muerde muy fuerte, los otros perros se lo harán saber. En ese juego entre canes, aprende a controlarse.

Otra acción importante es alimentar al cachorro con las manos, lo cual le permite al mismo aprender a medirla fuerza de su boca. También darles un objeto-juguete del cual se apropien y sea de uso cotidiano para descargar su energía al morder. El instinto natural del animal lo lleva en su necesidad de dar mordiscones. Pero podemos canalizar esta conducta hacia un objeto del cual se apropie.

Recompensarlo cuando deja de morder es clave para que modere su conducta

Es importante coronar todo este proceso de aprendizaje recompensándolo con golosinas. Si empieza a dejar de morder y se lo haces notar, el perro asumirá el cambio y tus prendas empezarán a estar a "salvo". Ahora si las recompensas y las golosinas no funcionan, a veces se debe recurrir a métodos de entrenamiento que desalientan activamente al cachorro a que no muerda muebles y objetos, como un spray para que los perros no muerdan las cosas.