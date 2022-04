Así está hoy el niño de Mentiroso, mentiroso después de 25 años

Si hablamos de películas divertidas que son recordadas con mucho cariño por los espectadores, tenemos que nombrar a Mentiroso, mentiroso. Una producción que llegó a la pantalla en 1997, y fue todo un éxito.

Esta comedia fue protagonizada por Jim Carrey, quien recibió una nominación a Mejor actor de comedia en los Globos de Oro por su impecable trabajo. Además de las críticas positivas, también recaudó una importante suma de dinero en taquilla.

En esta producción, el reconocido actor estuvo acompañado por Justin Cooper, quien se encargó de ponerse en la piel del pequeño Max Reed. Después de 25 años, el intérprete luce irreconocible y su vida es muy diferente.

Justin Cooper, el pequeño actor de Mentiroso, mentiroso

Cuando se sumó a Mentiroso, mentiroso, Justin Cooper tenía sólo nueve años. En aquel entonces, había realizado algunas publicidades para la televisión y también había aparecido en famosas series como Full House y Hospital General.

Sin embargo, la película marcó su debut en la pantalla grande. Después de formar parte de esta producción junto a Jim Carrey, el joven actor se animó a sumarse a nuevos proyectos y se convirtió en una estrella infantil.

Durante esa época, los espectadores tuvieron la oportunidad de verlo brillar en películas como Dennis the Menace Strikes Again! y The Adventures of Ragtime, entre otras. Además de estar en el mundo del cine, también dejó su huella en la televisión.

Formó parte del elenco de series como Brother’s Keeper y All About Us. Aunque tenía un gran talento para seguir en dicha profesión, el último trabajo que realizó fue un drama legal llamado The Practice que se estrenó en 2003.

Actualmente tiene 33 años y se ha alejado por completo del mundo artístico. De acuerdo con The Sun, el actor de Mentiroso, mentiroso trabaja como productor ejecutivo en la cadena estadounidense FoxSports.

Como han pasado 25 años, Justin Cooper luce muy diferente. Ya no es el pequeño niño que trabajó con Jim Carrey, sino que ahora es todo un adulto. Su cabello ahora es castaño, se dejó la barba y usa gafas.

¿Te gustó su trabajo en Mentiroso, mentiroso?