Súper postre: disfruta un exquisito brazo gitano en 3 pasos

Para sorprender y darle con el gusto a toda la familia con un postre delicioso y muy fácil de resolver ¡un rico brazo gitano! También para disfrutar al máximos los frutos rojos o en caso de no tener, unas fresas. Esta receta no tiene complejidad, de hecho si cuentas con poco tiempo puedes conseguir el bizcocho o pionono ya hecho y el relleno ¡lo resuelves en poco tiempo, es muy fácil! Solo que a veces no tenemos el tiempo necesario para cocinar.

El brazo de gitano es una receta versátil, puedes variar el sabor de los rellenos con cremas, mermeladas y trozos de fruta fresca que prefieras. Respecto a las decoraciones, puedes utilizar crema chantillí y agregarle trozos de fresas y frutos rojos.

Ph Freepik

Ingredientes:

4 Huevos

100 gramos Harina de trigo

100 gramos de Azúcar

Sal pizca

200 gramos de queso crema

100 gramos de frutos rojos

Ph Freepik

Procedimiento:

Precalentamos el horno a 180° o 350°F . Posteriormente tomamos una placa para el horno y la forramos con papel o manteca o papel de horno, hacemos unos pliegues en las esquinas.

Tomamos un recipiente y colocamos los huevos junto con el azúcar, batimos hasta que el volumen aumente a su doble. Añadimos la pizca de sal, agregamos la harina tamizada con movimiento envolventes. Mezclamos hasta que quede homogéneo.

Vertemos la preparación en una fuente y le damos cocción por 10 a 12 minutos o hasta que veamos que está levemente dorado en la parte superior. Es relevante cuidar la cocción ya que puede quedar seco y duro.

Dejamos que se enfríe y trabajamos en la mesada, colocamos un papel film y despegamos el papel manteca, rellenamos con el queso crema y unos trozos de fresas. enrollamos con la ayuda del film y llevamos a la nevera. A la hora de decorar puedes espolvorearle azúcar glass y algunas fresas decorativas.

