Los secretos de la rutina de belleza de Melissa Barrera

El aura de belleza que rodea a Melissa Barrera suele cautivar hasta el más desprevenido. La artista mexicana muestra una figura impecable y una piel envidiable que cuida día a día de modo metódico. Ella misma suele decir ante reiteradas preguntas que, antes que ver qué productos son más convenientes para las rutinas de belleza, lo más importante es la constancia y vocación por cuidarse. Lo resume en una frase implacable: si el deseo y la voluntad no están, no importa que nos pongamos en la piel.

Por ello, tanto en el caso de Melissa Barrera como en el de otras tantas artistas, la clave está en la vocación para mantenerse en buena forma, con los hábitos de cuidado necesarios para proteger el cutis y demás. Por lo tanto, aquí lo que podemos leer es que no hace falta que seas una intérprete conocida a nivel internacional para que te cuides o incorpores esas rutinas de belleza.

Melissa siempre muestra una figura impecable

Cuál es la rutina de belleza de Melissa Barrera

Melissa Barrera cumple de manera estricta con una serie de ritos de cuidados y ejercicios para mantener su cutis intacto. Y ella misma se encargó de develar sus secretos: “Mi rutina es muy básica, porque soy muy minimalista en cuanto a eso: me lavo la cara, me pongo mi Moisture Surge de 100 horas de Clinique, mi hidratante de 100 horas que no puede faltar. A veces me masajeo al aplicar este producto, porque es clave sentir lo fresco del cuarzo y del producto en la piel, me levantan y ayudan a despertar cada mañana”.

Sobre los diferentes looks de belleza, Melissa Barrera explicó que hay tantas posibilidades como deseos de adoptar tal o cual estilo, que es necesario ser libres pero a la vez responsables con nosotros mismos para vernos bien. En su caso ella apela a estas elecciones: "Me cuido mis pestañas y me pongo High Impact Zero Gravity Mascara de Clinique, un poquito de blush y lipstick. Así es mi maquillaje diario, pero cuando no estoy trabajando trato de no maquillarme mucho, para dejar que mi piel descanse”.

Qué es la belleza para Melissa Barrera

Al referirse a su definición de belleza, la artista mexicana sostuvo que pasa por sentirse bien y cómodos con nuestro aspecto. Para Melissa Barrera nunca podremos llevar un look con el que no nos identifiquemos. Por eso, es clave la libertad y responsabilidad para elegir un estilo que respete lo que somos.

Melissa sostiene que no todo pasa por el aspecto corporal ya que para ella lo bellos puede encontrarse “al salir a mi jardín, ver las nubes o a mis perros, todo es bello. En cuanto a las personas, para mí la belleza es un estado de ánimo y tiene mucho que ver con cómo te sientas en ese momento: si te sientes segura, contento o tienes la cara en alto, por ejemplo. La belleza es como un imán, es como una energía que viene desde adentro”.