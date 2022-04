A lo Will Smith: Eugenio Derbez le pega una "cachetada" a Omar Chaparro en vivo

Eugenio Derbez ha estado en boca del mundo del espectáculo luego de que formara parte de un corto comercial en el que aparece una nueva versión del clásico Chavo del 8. Además, el actor mexicano tuvo el honor de ser parte de la reciente entrega de premios Oscar, ya que la película en la que actuó, CODA, se llevó el premio a Mejor Película del Año. Así es que, el también productor, se ha llevado todos los aplausos en estas últimas semanas.

Sin embargo, este martes 5 de abril, Derbez protagonizó un hecho no tan aclamado. Pues, en las redes comenzó a circular un video en el que el actor tuvo una inesperada reacción al cachetear de manera inesperada a su colega y amigo, Omar Chaparro, situación que fue comparada con la polémica que tuvo Will Smith.

Fue en la pasada ceremonia de los premios de La Academia cuando el actor de King Richard se colocó en boca de todos después de subir al escenario para golpear a Chris Rock, quien había hecho un chiste sobre la alopecia que tiene la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Por su parte, Eugenio Derbez se encontraba en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 27 de marzo pasado, por lo que fue testigo de uno de los momentos más incómodos y controversiales de la pantalla chica.

Eugenio Derbez cachetea a Omar Chaparro

Hace unas horas, Eugenio Derbez viajó a la Ciudad de México para promocionar su nueva película "¿Y cómo es él?". En ese contexto, un conductor le hizo una interesante pregunta para el programa de televisión “Viva La Alegría”.

Eugenio fue cuestionado sobre la actitud que tomó Will Smith arriba del escenario en plena entrega de los premios de La Academia, ya que él la presenció en vivo. Sin guardarse nada, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" aseguró que Will Smith se equivocó e hizo lo correcto al renunciar a La Academia, ya que posiblemente sería despedido después de cachetear a Chris Rock.

Segundos más tarde, Omar Chaparro, protagonista de "¿Y cómo es él?", apareció en la entrevista y, allí Eugenio Derbez le pegó una fuerte cachetada, simulando lo que ocurrió en la entrega de los premios de La Academia. Ante ello, el exconductor de "No Manches" no se dejó y le regresó el golpe, provocando incertidumbre entre la prensa. A pesar de la polémica, todo se trató de una simple broma que causó risas en el público.