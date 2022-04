Camila Cabello y una contundente respuesta a los haters en redes sociales que critican su cuerpo

Camila Cabello ha alzado muchas veces la voz para defender a mujeres con cuerpos reales dando de esta manera respuestas a los mandatos sociales sobre cómo debe ser la silueta de las mujeres. La cantante ha sido objeto de "body shaming", comentarios negativos acerca de cómo debe lucir, o cómo debe verse.

En sus recientes vacaciones en Miami Camila Cabello ha sido objeto de acosos de parte de los paparazzi que estaban pendientes de cada vez que trataba de disfrutar del mar y el esparcimiento. En esta ocasión, y tras sus últimas fotografías en bikini, Camila ha vuelto a lanzar una importante reflexión en su cuenta de Instagram que todos deberíamos leer.

Camila Cabello ha dicho: "Los comentarios del tipo '¿No deberías adelgazar?', 'Con unos kilos menos estarías mejor', 'Deberías ponerte tacones al ser tan bajita. Este tipo de mensajes u otros similares de parte de personas a las que no hemos pedido opinión hacen mella en las personas y las perjudican".

Imagen: Instagram Camila Cabello

Es por ello que Camila Cabello ha escrito un extenso comentario en su cuenta de Instagram del cual te relataremos algunas partes: “Cada vez que he ido a la playa en Miami he sido fotografiada a escondidas en bikini y me he sentido super vulnerable y sin preparación: he usado trajes de baño que eran demasiado pequeños y pegados al cuerpo”

Imagen: Telva

En otra parte de su extenso escrito Camila Cabello relata: “Sabía que, básicamente, iba a ser una sesión de fotos. Contuve la respiración tan fuerte, que me dolían los abdominales. No respiraba y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los 'paparazzi'. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza”. El texto escrito en su cuenta de Instagram es mucho más extenso aquí solo te hemos dejado un pequeño fragmento para reflexionar.