¿Puedes resolver el test visual de Poggendorf? El 99,9% falla en su primera respuesta a esta ilusión óptica

El siguiente test visual debe su nombre a Johann Christian Poggendorff quien la descubrió en 1860 al observar los dibujos que sirvieron para ilustrar otra conocida ilusión óptica. La magnitud de la ilusión depende de la configuración del rectángulo que oculta el segmento y de la naturaleza de sus fronteras.

Muchos estudios detallados de este test visual con ilusión óptica, incluyendo la "amputación" de algunos de sus componentes, apuntan a su causa principal: los ángulos agudos en la figura son incorrectamente observados por los espectadores al ser extendidos mentalmente, a través de la zona oscura o muro.

En este test visual observamos que aunque la ilusión disminuye o desaparece cuando el segmento interrumpido es horizontal o vertical, se sabe que otros factores también están implicados en esta ilusión óptica. Tu mente de nuevo está tratando de comprender lógicamente lo que sucede, recuerda que ella siempre necesita respuestas.

El test visual de la ilusión óptica de Poggendorff se basa en el efecto óptico que se produce cuando una línea inclinada queda interrumpida en un segmento de cierta longitud y produce el efecto de que los trozos resultantes no pertenecen a la misma línea.

Imagen: Ilusionario

Observa bien para entender el test visual que hemos preparado. Responde sin pensar mucho, si no eres nuevo en el mundo de la ilusión óptica, haz un esfuerzo por recuperar la inocencia: ¿Cuál de las tres líneas: A, B ó C, es prolongación de la de la izquierda?. Si haces el experimento de buena fe, es probable que diga que la B. Sin embargo es la C. Toma un bolígrafo y ponlo superpuesto en la pantalla para comprobarlo.

Imagen: Vecteezy