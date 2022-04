Evangelina Anderson conquistó corazones desde las escaleras con este increíble vestido

Algunas semanas atrás, Evangelina Anderson quedó en el centro de todas las miradas luego de que Fátima Florez hablara del calvario que vivió cuando compartió temporada teatral con ella.

"A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes", contó la capocómica en relación a la actitud de la mujer de Martín Demichelis y Fernanda Vives.

Y, sin dar nombres, la actriz, recordó un triste episodio que vivió con una de ellas. "Se auto robó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Los aros aparecieron mágicamente después", detalló.

"A mí me cargaban con algo que no es un insulto para mí, pero yo venía de trabajar en Perú y ellas me decían que yo era peruana como si fuera un insulto", sumó y manifestó: "Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas. Creo que nadie le tiene que faltar el respeto a nadie".

Evangelina Anderson

Anderson, que se encuentra en Alemania y es muy activa en redes sociales, prefirió llamarse al silencio y no salir a dar declaraciones. Ahora, en su cuenta de Instagram conquistó miles de corazones con una fotografía posando desde la escalera. La artista lució un precioso vestido rojo de gala y más de uno de los internautas quedó enamorado al verla.

