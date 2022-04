¿Cómo murió Xena: la princesa guerrera?

Tras seis años al aire, a mediados del 2001 llegaba el último capítulo de Xena: la princesa guerrera. Todos los televidentes que siguieron la historia durante seis años sintonizaron emocionados sin saber qué esperar, aunque la mayoría compartía un deseo en común: sorprenderse con un final épico. Pero lo que sucedió dejó a la gran mayoría disconformes e incluso traumados, pues nunca imaginaron la brutalidad con la que la protagonista moriría.

Los fanáticos de la serie Xena: la princesa guerrera estaban acostumbrados a escenas sin muertes dolorosas ni muy extremas. Incluso en las ocasiones en las que Xena había muerto y después resucitado todo se había llevado con mucha suavidad. Es por eso que "Amiga en Apuros, segunda parte", el último capítulo de la historia, sorprendió a todos por completo.

“Amiga en Apuros II”, el último capítulo de “Xena: la princesa guerrera”

En el comienzo del último capítulo de Xena: la princesa guerrera, se puede ver a la protagonista preparándose para luchar contra tres ejércitos. Durante la batalla fue decapitada tras ser lastimada con varias flechas. Si bien podía parecer algo doloroso, ella ya tenía todo planeado pues era la única manera de liberar a las 40,000 almas que Yodoshi, el villano, tenía cautivas.

Hasta ese punto nada parecía fuera de lo común, pues la protagonista ya había sido revivida en varias ocasiones en Xena: la princesa guerrera. Lo que los fanáticos no se imaginaron es que Xena le pediría a su amiga Gabrielle que no realizara la ceremonia de resurrección, ya que no quería arriesgarse a que todas las almas que había salvado se perdieran para siempre.

En la escena final de Xena: la princesa guerrera se puede ver a Gabrielle navegando sola hacia Egipto, lista para seguir con el legado de Xena.

La crítica de lo seguidores de “Xena: la princesa guerrera”

Los televidentes no tardaron en expresar su disconformidad por la trágica y dura muerte de Xena; muchos consideraron que la decapitación fue una salida muy extrema para marcar el final del personaje, sobre todo considerando la línea que se manejó a lo largo de todos los años que la serie estuvo al aire.

Mientras que por el otro lado, la producción sostuvo firmemente el final, defendiéndolo y asegurando que estuvo pensado de principio a fin. Como explicó el productor Rob Tapert, "El final realmente se basó en el comienzo de la serie y pareció completar su viaje en busca de la redención".

¿Estas de acuerdo en cómo terminó la serie?