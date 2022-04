Así están hoy los actores de la serie original de Casados con hijos

En la pequeña pantalla de Argentina, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de una producción llamada Casados con hijos. Esta llegó a la cadena de Telefé en 2005 y duró un total de dos temporadas.

Aunque se convirtió en un insuperable éxito, lo cierto es que estaba basada en una popular producción de Estados Unidos. Originalmente, la sitcom se titulaba Married with Children y se transmitió por primera vez en 1987.

Debido a su divertida historia, sus personajes icónicos y su elenco repleto de talento, la serie de televisión no tardó en ganarse los aplausos del público y de la crítica especializada. Han pasado 35 años desde su lanzamiento, y hoy te mostramos cómo luce actualmente su elenco.

Casados con hijos: Así luce actualmente el elenco original

Ed O' Neill

Luego de haber interpretado durante diez años al amargado vendedor de zapatos y protagonista de Casados con hijos, Ed O‘Neill continuó su carrera artística protagonizando grandes proyectos en la pequeña y grande pantalla.

Sin embargo, uno de sus últimos trabajos más populares fue Modern Family. Una sitcom que llegó a tener un total de 11 temporadas y se convirtió en la ganadora de importantes premios. Allí, el actor dio vida a Jay, marido del personaje interpretado por Sofia Vergara. Actualmente tiene 75 años.

Katey Sagal

Cuando finalizó Casados con hijos, la actriz participó en No con mis hijas. También apostó por el doblaje de voz, y se encargó de ponerle la voz a Leela en Futurama, la serie animada del creador de Los Simpson.

Otro de sus trabajos más aclamados por la audiencia y la crítica fue Sons of Anarchy. Se trata de una famosa serie de televisión, donde la intérprete se encargó de ponerse en la piel de Gemma. Por su gran actuación fue nominada a muchos premios. Actualmente tiene 68 años.

Christina Applegate

Christina Applegate se encargó de darle vida a Kelly, la inocente hija de los Bundy. Después de Casados con hijos, la actriz ha aparecido en algunos episodios de Friends, donde interpretaba a una de las hermanas de Rachel.

Además de formar parte de estas famosas sitcoms, la actriz también trabajó en la siguientes producciones: The Sweetest Thing, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy y Farce of the Penguins. Actualmente tiene 50 años.

David Faustino

De todos los integrantes de Casados con hijos, David Faustino fue el que tuvo menos suerte en su carrera artística. Después de haber estado en la famosa sitcom, el actor tuvo pequeños papeles en diferentes películas.

Una de ellas es El séquito, donde se interpreta a sí mismo. También le prestó su voz a uno de los personajes de Winx Club, una serie animada muy conocida en diferentes partes del mundo. Ahora su suerte podría cambiar con el spin-off que tendrá la famosa serie, la cual podría tenerlo a él como protagonista.

¿Cuál era tu personaje favorito?