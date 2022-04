Qué es de la vida de Devon Sawa, el actor de Destino Final

Por la pantalla grande han pasado varias franquicias de terror, sin embargo no todas lograron un gran éxito. Dentro del listado de las producciones que sí triunfaron se encuentra Destino Final, la cual conquistó a varias generaciones.

Esta entrega contó con un total de cinco películas, cómics y hasta novelas. Está basada en un guión que fue escrito por Jeffrey Reddick y que originalmente había sido pensado para la serie de televisión The X-Files.

Finalmente, se convirtió en película y su primera entrega llegó a los cines de todo el mundo en el 2000. El elenco estaba encabezado por artistas nuevos y otros conocidos, donde se encontraba como protagonista Devon Sawa.

La historia nos presentaba a un estudiante que tenía una premonición antes de subirse a un avión, el cual lo iba a llevar a París junto a sus compañeros. Como presiente que algo malo va a suceder, decide desembarcar antes de que despegue.

¿Qué hace Devon Sawa en la actualidad?

Devon Sawa era uno de los actores juveniles que tenía mucho potencial para triunfar en la actuación. Su fama llegó con Casper, una película que se estrenó en 1995 y donde compartió elenco junto a Christina Ricci.

Más tarde protagonizó otras producciones donde también hacía de galán, pero no todas tuvieron tanto éxito. Lo cierto es que cuando creció, el actor se cansó de dicho estereotipo y quiso apostar por producciones diferentes.

Fue así como se animó a protagonizar El diablo metió la mano de 1999. Aunque no recibió tan buenas críticas y no fue un éxito de taquilla, le abrió las puertas para ser el personaje principal de Destino Final.

Sin lugar a dudas, esta película de terror lo llevó a lo más alto de la cima pero también lo preparó para su caída en Hollywood. Desde el 2000, el actor fue noticia por sus problemas de intoxicación y hasta fue arrestado por conducir bajos los efectos del alcohol en dos ocasiones.

Así como era una estrella, también pasó a ser un desconocido para las cámaras. Su fama había desaparecido, y Devon Sawa solo se enfrentaba a complicaciones. Por lo tanto, durante varios años estuvo alejado de la actuación.

Sin embargo, todo esto cambió cuando conoció a Dawni Sahanovitch. La pareja contrajo matrimonio en 2010 y logró formar una bella familia, la cual está integrada por dos hijos. Asimismo, el actor volvió a la pequeña pantalla.

Su último trabajo fue Chucky, la serie que preparó Star Plus y que está basada en el famoso muñeco diabólico. La ficción llegó a la plataforma en 2021, y debido a su éxito ya fue renovada para una segunda temporada.

En esta producción, el actor se puso en la piel de los gemelos Luca Wheeler, padre del protagonista, y Logan Wheeler, padre de Junior. Su trabajo fue aplaudido por los fanáticos en las redes sociales.

Por otra parte, el actor también formará parte de la segunda temporada de Hacks. En su cuenta de Instagram, se mostró muy entusiasmado por este nuevo proyecto y sus fanáticos están ansiosos por verlo en acción.

¿Conocías esta nueva serie de terror?