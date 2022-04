No es lo que pensabas: conoce el significado de soñar con tener relaciones sexuales

Los sueños eróticos son una de las representaciones oníricas más recurrentes en la vida de las personas. En más de una ocasión, podemos imaginarnos dormidos esa conexión sexual con otra persona, que nos deja atónitos de lujuria.

Ya sea si sueñas con una pareja, una ex pareja, amigos o desconocidos, estos sueños suelen estar relacionados con nuestros sentimientos más recónditos y reprimidos. Aunque no lo creas, no todo tiene que ver con lo carnal en esta clase de sueños. Por eso te contamos cuáles son los significados de soñar con tener relaciones sexuales, según el contexto.

Sueño erótico con un desconocido

Muy alejado a lo que esperamos, para la interpretación de los sueños, soñar con tener relaciones sexuales con un desconocido tiene que ver con la ausencia de algo en tu vida y con la necesidad de vivir emociones más profundas en tu relación de pareja. Así es que este sueño puede ser una señal para que ambos revivan la pasión.

Soñar con tener relaciones con un conocido

Si el conocido es tu pareja, puede que estés insatisfecho en la vida amorosa. Pero si la persona con la que haces el amor es un compañero de trabajo o alguien con quien te relacionas a diario simboliza que tienes una buena relación con esa persona y que te inspira mucha confianza. Esto porque los sueños eróticos se relacionan con la confianza y cariño que tengas con las personas del entorno.

Sueño erótico con un amigo/a

Aunque no lo creas, tener una representación sexual con un amigo refleja que extrañas una amistad que perdiste, o añoras cómo era tu relación con esa persona. Por otro lado, también puede influir algún sentimiento escondido que tengas por ese amigo y que no te atrevas a expresarlo.

Hacer el amor con tu ex

Según Psicología Online, esto es una señal de que no has superado esa ruptura, todavía sigues sintiendo algo por esa persona a pesar de la separación. En ese caso, si es posible, lo mejor es volver a intentar o buscar las maneras para dejar ir ese lazo sentimental.

Sueño erótico con la persona que te gusta

Como es de esperar, este sueño es el reflejo del deseo que tienes de lograr la intimidad con esa persona, tanto a nivel sexual como sentimental. Por otro lado, puede significar que estás obsesionado por alguien. En ese caso, debes aprender a liberarte de esa obsesión y así puedas enfocar tus energías hacia otro rumbo.