Increíble, pero funciona: dulce de leche casero con un solo ingrediente

Puede sonar increíble, pero es real, existe un a manera de hacer un exquisito dulce de leche casero solamente con una lata de leche condensada. Si bien hay muchas formas de realizar este clásico argentino en la cocina de nuestras casas, ninguna es tan simple como esta: dulce de leche casero con un solo ingrediente.

Para preparar este dulce de leche no necesitarás más que una lata de leche condensada y un poco de paciencia, ya que el proceso dura unas dos horas. Igualmente, no te preocupes, ya que es muy poco el tiempo activo en esta receta. En la mayoría de la cocción no deberás estar tan atento a lo que sucede.

Ingrediente

1 lata de leche condensada

La leche condensada se convertirá en dulce de leche.

Fuente: Cocina delirante

Procedimiento

El procedimiento de la receta es muy simple, pero hay que tener una consideración antes de comenzar. Es indispensable que para que la receta funcione se utilice la leche condensada en lata, es decir, la que viene en un recipiente metálico. En este caso no nos servirán otras alternativas.

Colocar una olla grande y llenarla de agua. Dentro de ella introducir la lata de leche condensada aún sin abrir. Llevar la olla a fuego fuerte hasta que rompa hervor, bajar a fuego medio y cocinar por dos horas y media. Retirar la lata, dejar que enfríe, abrir la lata y disfrutar.

Durante la cocción únicamente debes vigilar que el nivel del agua un baje mucho, es importante que la lata siempre esté cubierta de agua hirviendo. La cocción tardará aproximadamente dos horas y media, pero puedes variar el tiempo en función de la textura que busques: a menos tiempo más líquido y a más tiempo más espeso.

Así de simple es preparar tu propio dulce de leche desde una lata de leche condensada. Solo necesitas tiempo, agua y ganas de comer algo dulce. Fuente: Taste

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.