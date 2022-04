Por qué Ugur Günes, Yilmaz en Tierra Amarga, abandonó la producción turca

Tierra Amarga (Bir Zamanlar Çukurova, en su idioma original) es la telenovela turca llena de drama y tragedia y que no deja de deja de cautivar a los televidentes. Es un sensacional éxito no sólo en su país de origen sino también en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Hoy se emite por Antena 3 y sus personajes no dejan de dar de qué hablar.

Narra la historia de amor entre Züleyha y Yilmaz, quienes luchan por estar juntos y sortean grandes desafíos que Demir Yaman les pone en su relación. El factor sorpresa siempre está presente en la producción y es por ello que todos quedaron sin palabras cuando se enteraron que uno de sus protagonistas salía de la ficción.

Al personaje le llegó la muerte cuando cayó por un acantilado con su auto. A pesar de lograr ser rescatado por Demir, antes de que el vehículo estallara, en el hospital su desenlace fue inevitable. Ugur Günes es quien se puso en la piel de este hombre y quien dejó la tira en su tercera temporada.

Ugur Günes se puso en la piel de Yilmaz en Tierra Amarga

Tras su salida, algunos medios turcos especularon que existía una mala relación entre él y Hilal Altinbilek. Sin embargo, hubo otros que aseguraron que él abandonó la producción porque recibió una interesante y novedosa propuesta laboral: Lawless Lands, la tira que Gold Film filmó para Fox.

El drama comenzó a grabarse en abril del 2021, meses después de que Ugur dejó Tierra amarga. La ficción cuenta la historia del amor imposible de la hija del jefe minero Malik Bey, Gülfem, y el trabajador minero Davut, personaje que interpreta Günes.

El actor por su parte atribuyó su salida a la estructura del texto. "No, ya estaba claro, había algunas cosas en el guión, era obvio que saldría de todos modos", señaló en una entrevista.