El grupo de baile al que se integró Zendaya cuando era niña

A menos que hayas estado viviendo encerrado durante los últimos años, es muy probable que hayas oído hablar de Zendaya. Esta actriz, cantante, bailarina y modelo se ha apoderado del negocio del entretenimiento desde que obtuvo su gran oportunidad como Rocky Blue en el programa de Disney Channel Shake It Up.

Nos sorprendió a todos como acróbata en El gran showman, ganó legiones de fanáticos después de su paso por Dancing with the stars y regularmente deja a todos boquiabiertos cuando aparece en eventos como la Met Gala anual y los Oscar. En serio, ¿hay algo que Zendaya no pueda hacer? ¡Hasta ahora, no hemos encontrado nada!

Pero, ¿cómo llegó Zendaya al increíble lugar en el que se encuentra hoy? ¡Tendrías que mirar a su infancia para descubrirlo! Comenzó en el negocio del entretenimiento a una edad muy temprana. Tuvo una infancia llena de acontecimientos y muchas situaciones distintas la llevaron a convertirse en la superestrella que es hoy.

Zendaya antes de actriz fue bailarina

Mucho antes de triunfar en el salón de baile del programa Dancing With The Stars de ABC, Zendaya era experta en dos tipos de baile muy diferentes. Los pasatiempos infantiles de la estrella incluían bailar hip-hop y hula. Ella formó parte de un grupo de hip-hop llamado Future Shock Oakland cuando tenía 8 años, siendo este su principal interés en ella en ese momento. Luego pasó a estar dos años entrenando en la Academia de las Artes de Hawái, donde entró en el baile hula.

De hecho, uno de los primeros trabajos profesionales de Zendaya fue como bailarina de respaldo de Selena Gomez en un comercial de Sears.

"Ese es un comercial divertido porque es muy extraño pensar que más tarde, Ross [Lynch] estaba en él, Leo Howard estaba en él, y nosotros éramos bailarines de respaldo, ni siquiera éramos los niños principales", dijo a la publicación. "Es gracioso de dónde evolucionaron las cosas y es genial empezar de a poco".

Además, en 2009, la estrella fue artista invitada en el video de Kidz Bop Kids (un grupo musical infantil muy popular en Estados Unidos) para su versión del tema "Hot n Cold" de Katy Perry, que fue lanzada en el álbum "Kidz Bop 15".

¿Qué otro dato o curiosidad conoces sobre Zendaya?