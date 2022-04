El pasado 6 de abril, Cristian Muñiz Torres, el hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres anunció en Instagram al nuevo integrante de su familia. El joven, de 21 años de edad, subió una fotografía de su mascota y escribió: "Say hello to Panini (en español: díganle hola a Panini)".

Panini, la mascota de Cristian Muñiz Torres

De inmediato, recibió cientos de mensajes, entre los que se encontraba uno de su mamá. "Bienvenida a la Familia Baby Panini", indicó la bellísima modelo puertorriqueña.

Ahora, a casi un mes de aquél momento, el primogénito del cantautor puertorriqueño-estadounidense y la ex reina de belleza compartió nuevas postales del can y junto a las imágenes, redactó: "Puede que tenga falta de sueño y marcas de mordiscos en mis brazos, pero esto es mi vida...". Aquí te enseñamos el adorable álbum de fotos que subió a la red.

El adorable álbum de fotos de la mascota del hijo mayor de Marc Anthony y Dayanara Torres

Cristian, al igual que sus padres tiene una fuerte vocación artística. En la web se dedica a compartir los grandiosos dibujos que realiza y sorprende cada vez que lo hace. Es amante de los dibujos animados, la franquicia cinematográfica de Star Wars y de los superhéroes de Marvel. También, le fascina viajar y realiza muchas travesías junto a Kylie Marco, su novia desde hace más de tres años.

"¡Soy muy afortunado de poder pasar todos los días contigo! Bebé, te amo hasta la luna de ida y vuelta", le reconoció él, poco tiempo atrás, en una romántica publicación.