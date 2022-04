Cuál es el deseo de Ricardo Montaner para Apolo e Indigo

La familia Montaner no para de generar alegrías y todos sus integrantes ahora esperan con ansiedad y mucha expectativa la llegada de Apolo, el hijo de Mau Montaner y Sara Escobar. Ya había conmovido a todos el nacimiento de Indigo Montaner, el bebé de Evaluna y Camilo y ahora todo se revolucionó tras el reciente anuncio de la próxima llegada de un nuevo integran del famoso clan familiar.

Parece que los descendientes de Ricardo Montaner tienen una particular afición por nombres no tan comunes y en este caso Mau Montaner y Sara se inclinaron por el nombre de Apolo para su primogénito ya que esperan inculcarle toda la inspiración que surge de la mitología griega para que su destino esté definido por la vocación, aventura y en particular el espíritu de la armonía cósmica y la composición musical. Menudo deseo de padres. Evaluna y Camilo prefirieron Índigo ya que "quedaba bien para niño o para niña" mientras se mantenía el misterio de su sexo.

Mau Montaner y Sara Escobar esperan la pronta llegada de Apolo

Cuál es el deseo de Ricardo Montaner para Apolo e Índigo

Luego de que Montaner se mostrara muy conmovido por el anuncio de que volverá a ser abuelo, no tardó en comentarle a su círculo más íntimo cuál es su deseo más profundo a la espera de la llegada de Apolo, mientras Índigo le dedica sus primeras morisquetas. En redes Ricardo Montaner ya había posteado que la noticia "superó mi autocontrol y algunas lágrimas se colaron irremediablemente…#Apolo ya quiero conocerte, ya te amo".

Y entre sus más cercanos Montaner dio a entender que no ve la hora de poder juntar a los dos críos en una instantánea para poder tener en su mesita de noche y poder contarles antes de conciliar su sueño lo que quiere hacer al otro día.

De momento la expectativa es total y el clan Montaner volvió a ocupar el centro de atención en las redes, sitios de internet y los medios en general. Mientras Evaluna y Camilo se llenan de amor con los primeros movimientos de Índigo, Mau Montaner y Sara Escobar se preparan para conocer todos los secretos de lo que implica ser padre y madre, pensando en posibles cunas para Apolo.