¿Por qué Andrew Garfield se retira de la actuación?

Andrew Garfield, actor y productor angloamericano recientemente ha anunciado que “se tomará un tiempo de la actuación”. El artista realizó su debut cinematográfico en 2007, con el drama “Leones por corderos”. Un año después protagonizó Boy A y por su interpretación ganó un Premio BAFTA.

El actor saltó a la fama internacional cuando encarnó a Eduardo Saverin en la película “The social network”, que le valió una nominación al Globo de Oro y BAFTA. Ese año también tuvo un papel secundario en “Nunca me abandones”, por el cual fue candidato nuevamente al BAFTA y al Premio Saturn. Además, Garfield es conocido internacionalmente por interpretar a Peter Parker en las películas “The Amazing SpiderMan”, “The Amazing SpiderMan 2: Rise of Electro” y “SpiderMan: No Way Home”.

La incursión de Andrew Garfield en la producción ocurrió en 2014 con la película de suspenso “99 Homes”. El artista ha sido nominado dos veces a los premios Óscar, ambas en la categoría de mejor actor. El actor de 38 años recientemente afirmó que planea alejarse de la actuación luego de un año muy agotador. Recordemos que el productor apareció el año pasado en el éxito de taquilla “SpiderMan: No Way Home” y obtuvo una nominación al Oscar 2022 por “Tick, Tick… Boom!”. Además de ello también protagonizó la serie de FX "Under the Banner of Heaven", que se estrena el 28 de abril en Hulu.

Sobre ello, Andrew declaró en una entrevista para Variety: “Voy a descansar un poco…Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser y solo ser un poco persona por un tiempo”.

Imagen: Que Ver

Andrew Garfield también añadió: “Necesito ser un poco normal por un tiempo”. Es así que el actor de “SpiderMan” se tomará un descanso de los sets de grabación aunque es sabido que también tiene un papel protagónico en la próxima miniserie de la BBC "Brideshead Revisited", que según se informa cuenta con el actor de "Harry Potter" Ralph Fiennes, Joe Alwyn y Cate Blanchett.