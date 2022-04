En 5 pasos: bizcocho de banana y canela con leche de avena

El bizcocho de avena y banana es un plato ideal para comer en tus desayunos y meriendas. No tiene mucha dificultad al prepararlo y puede ser combinado con frutas, mantequillas de maní y mermeladas. Hoy aprenderás esta deliciosa receta que no lleva ni azúcar ni harinas.

Si deseas mejorar aún más el sabor de este platillo puedes agregar frutos secos y semillas. Las nueces y las semillas de girasol acompañan perfecto a este bizcocho. Anímate a combinar el sabor de la banana con las propiedades de la avena, pon manos a la obra.

Para esta receta utilizaremos leche vegetal y harina de avena para que pueda ser apto vegetarianos. Si no eres fanático de la leche de almendras, puedes utilizar la que tú desees. Ten en cuenta que no sea una leche de menor densidad porque si no podrás correr el riesgo de que la masa quede demasiado líquida.

bizcocho

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

2 tazas de harina de avena

2 bananas

2 cucharadas de endulzante

1 cucharada de polvo de hornear

2 huevos

½ cucharada de polvo de hornear

1 cucharada de canela

½ taza de leche de almendras

1 cucharadita de vainilla

Procedimiento:

Primero precalienta el horno a 180 grados.

Primero mezcla todos los ingredientes secos por un lado. Pisa las bananas y agrégalas. Luego, mezcla todo bien.

Agrega todos los ingredientes líquidos y vuelve a mezclar.

Vuelca la preparación sobre un molde de papel manteca y lleva al horno por 45 minutos.

