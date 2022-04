No podrás creerlo: Sarah Jessica Parker revela cuanto tiempo le toma elegir un vestuario

Sarah Jessica Parker actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense, sin dudas es la reina de la moda por lo que hoy te traemos su preparación para una gala. La actriz saltó a la fama al interpretar el rol de Carrie Bradshaw en la serie televisiva “Sex and the City”, por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, entre otros premios. También es mundialmente conocida por ser el icono de la moda y es imagen de sus propias fragancias.

Sarah Jessica Parker siempre destaca por sus looks de moda en la Met Gala por lo que acostumbra a pasar la mayor parte del año, de siete a 10 meses, preparando sus prendas a tiempo para la noche más importante de la moda. Es así que “Vogue” recientemente le pidió a la productora que echara un vistazo a sus atuendos de Met Gala desde 1995 hasta 2018 en un video compartido el lunes.

Sobre ello, Sarah Jessica Parker afirmó: “Todo lo que siempre pienso es en el tema e influencia…Dondequiera que vaya al Met, no entiendo cómo todos los demás no pasaron de siete a 10 meses trabajando en él”. A ello, la actriz agregó: “Estoy como, '¿Cómo no llegas exhausto por los detalles de hacerlo bien?'”, agregó. “Todas estas personas se unieron y trabajaron muy, muy duro para armar una exhibición extraordinaria”.

Parker también señaló que: “Sería tan fácil encontrar un hermoso vestido para usar esa noche, sería un gran alivio, ¡como irse de vacaciones…Pero esa no es la tarea. La tarea es el tema”. También afirmó que vestirse para la fiesta de Anna Wintour no es tarea fácil: “Es una tarea y debes interpretarla, debe ser laboriosa y debe ser desafiante”.

Imagen: Glamour

Sarah Jessica Parker recordó el tiempo que trabajó con el difunto diseñador de moda británico Alexander McQueen, quien se suicidó en 2010. Él la vistió en 2006 cuando los dos lucieron looks a cuadros a juego. “Me vinieron a la mente un montón de cosas: diría que no, ya se lo pidieron, lo llamaron, está obligado, y realmente no lo conocía lo suficientemente bien como para ser tan presuntuoso. Reuní el coraje o lo que fuera necesario y me acerqué y pregunté: '¿Podría estar con él esa noche?' y él dijo, 'Sí'”, reveló la icono de la moda.