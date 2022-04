Esto es lo que opina Mónica Naranjo del nuevo álbum de Rosalía

Rosalía es una de las artistas españolas más icónicas en el mundo de la música actual. Desde el lanzamiento de su álbum debut “Los Ángeles” en 2017, mostró su preferencia por el flamenco español, lo que se intensificó en la obra de “El Mal Querer”. En ese segundo material discográfico supo fusionar elementos sonoros del flamenco con ritmos del género urbano actual. Así fue que la catalana cautivó a las más grandes audiencias y se posicionó entre los más escuchados a nivel internacional.

Rosalía ha continuado innovando en su carrera musical con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio titulado “Motomami”. La artista, en esta ocasión, reveló que lo que buscaba hacer principalmente en este nuevo material era jugar con la música, explorar nuevos sonidos e improvisar arriba de las melodías. La actual novia de Rauw Alejandro ha declarado: “En tres años mi vida ha dado un giro de 180 grados. Hacer música sobre todos estos cambios ha sido mi manera de poder procesarlo todo”.

Así es que en “Motomami” vemos a una Rosalía empoderada y libre de hacer lo que desea. Con el rojo como color predominante, unos dientes cubiertos de oro y un casco de motocicleta, la imagen de la intérprete de “Saoko” impacta y genera diferentes opiniones.

Qué dijo Mónica Naranjo de Rosalía

Mónica Naranjo es una de las más grandes cantantes españolas, reconocida por interpretar la icónica “Sobreviviré”. La reina de los escenarios ha sido una de las últimas invitadas al podcast “Estirando el chicle” del dúo de comediantes Carolina Iglesias y Victoria Martín. Allí, uno de los temas que se pusieron sobre la mesa fue la evolución artística y estética de Rosalía desde sus orígenes de flamenca de barrio hasta su imagen de maleante de lujo de la actualidad.

A modo de respuesta, Mónica se mostró identificada con Rosalía porque, en su momento, también le cuestionaron sus continuos cambios de look además de la transformación que experimentaron sus discos: "Es todo lo que tiene que ser. Una artista tiene todo el derecho a seguir evolucionando", ha expresado la cantante.

Naranjo, la ex integrante de “Tu Cara me Suena” siguió declarando: "Rosalía es una tía joven que se busca a sí misma. Entra a primera hora en el estudio y no sabe cuándo se va a ir para poder seguir experimentando y regalando discos peculiares".