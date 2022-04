En una romántica puesta en escena, el novio de Sofía Richie pidió la mano a su padre, Lionel Richie

Lionel Richie, cantautor y actor estadounidense recientemente dio la bendición al prometido de su hija, Sofía Richie, para que esta se case. El artista que en los años 1970 formó parte de la banda musical “The Commodores”, lanzó los álbumes “Caught in the Act”, “Movin' On” y “Hot On The Tracks”, los cuales son considerados como la cima de su período funk. A partir de 1981 Lionel inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el tema "Hello" para consolidarse posteriormente con el tema "Say you, say me", el cual ganó un premio Óscar de la Academia a la mejor canción por la película “White Nights”.

Por su parte, Sofia Richie es una personalidad de redes sociales estadounidense quien ha aparecido en numerosas campañas de marcas como “Tommy Hilfiger” y “Michael Kors”. Es la hija menor del cantante y compositor Lionel Richie y medio hermana adoptiva de la diseñadora de moda y personaje televisivo Nicole Richie. Recientemente, Lionel reveló que le dio permiso a Elliot Grainge para casarse con su hija Sofia antes de la propuesta del ejecutivo musical.

Elliot Grainge confesó que estuvo a punto de desmayarse cuando le pidió permiso a Lionel Richie para casarse con su hija Sofia Richie. Sobre ello, el cantante de los 70’s afirmó: “Era un manojo de nervios, pobre hombre. Pensé que se iba a desmayar, pero sobrevivió…Le iba a hacer un poco la costilla, pero no quería jugar, se iba a desmayar”.

A ello, Lionel agregó: "Fue maravilloso... están profundamente enamorados, así que todo lo que puedo decir es que eso es lo que realmente quieres como padre…"Están muy felices, y como papá y como papá... esa es mi pequeña niña, así que está en buenas manos". El padre de Sofía también señaló que está más que cómodo con la idea de que Sofia, de 23 años, se case con Grainge, de 28, como conoce a su ahora prometido desde que era un preadolescente.

Imagen: Instagram Sofía Richie

“Tengo que ser honesto contigo, fue una pendiente resbaladiza por un momento”, bromeó Lionel, antes de confesar: “Amo a Elliot. Lo conozco desde que tenía 12 años, ¿qué tal eso? Entonces, es una de esas cosas en las que no tengo que regresar y ver al niño, sé quién es”, afirmó Lionel Richie. Sofía Richie anunció su compromiso a través de Instagram la semana pasada con una instantánea de Grainge arrodillado ante ella mientras estaba rodeada de flores blancas y velas.