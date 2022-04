Qué alimentos ricos en hierro debés incluir siempre en tu dieta

El hierro cumple una función determinante para la fortaleza y el sistema de defensa de nuestro organismo. Una dieta que muestra deficiencia en las cantidades de este mineral, puede derivar en diferentes impactos negativos como decaimiento hasta enfermedades. La meta principal que cumple es transportar el oxígeno por todo el cuerpo y producir glóbulos rojos. Por todo esto es importante tener una alimentación sana, rica en hierro.

Según la medicina, la falta de hierro puede causar anemia y derivar en síntomas como la fatiga. Las mujeres con la menstruación que no consumen alimentos ricos en hierro tienen un riesgo más elevado de sufrir una deficiencia. Por lo tanto una alimentación sana no solo estimulará nuestro cerebro o fortalecerá nuestros músculos, sino que nos ayudará a tener vitalidad también.

El hierro, presente en una alimentación sana, refuerza los glóbulos rojos

Qué alimentos contienen hierro

Crustáceos: los animales marinos como los mariscos son una fuente inestimable de hierro para nuestro organismo. De hecho, todos los tipos de mariscos son ricos en hierro. Desde el campo de la nutrición también aconsejan las almejas, las ostras y los moluscos. Por ejemplo, 3,5 onzas o 100 gramos de almejas podrían contener hasta 28 mg de hierro.

Espinacas: proporcionan muchos beneficios para la salud y tienen muy pocas calorías. Según un cálculo nutricional, por cada 3,5 onzas o 100 gramos de espinacas cocidas contienen 3,6 mg de hierro. Aunque no es hierro hemo, por lo que no se absorbe con tanta facilidad, las espinacas también son ricas en vitamina C.

Las carnes de órganos son muy nutritivas. Las más populares son el hígado, los riñones, el cerebro y el corazón. Todos ellos son ricos en hierro.

Legumbres: los tipos más comunes son las chauchas, las lentejas, los garbanzos, los guisantes y las semillas de soja. Representan una gran fuente de hierro, sobre todo para los vegetarianos. Una taza con 198 gramos de lentejas cocidas contienen 6,6 mg, lo que supone un 37% de ingesta diaria recomendada.

Los mariscos son una gran fuente de hierro

Carnes rojas: 100 gramos de carne picada contienen 2,7 mg de hierro, lo cual es muy recomendable incorporarla en nuestra alimentación sana.

Calabaza: las semillas de calabaza son un aperitivo sabroso y fácil de llevar por su pequeño tamaño. Tienen una elevada presencia de hierro.

La quinua es un grano muy popular conocido como el falso cereal. Una taza con 185 gramos de quinua cocida proporciona 2,8 mg de hierro, lo que supone un 15% de ingesta diaria recomendada.

Finalmente el pavo: su carne es un alimento muy sano. También es una buena fuente de hierro, sobre todo, la carne de pavo oscura.