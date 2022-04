Eiza González lleva el encanto latino a otro nivel con estas imágenes

La actriz y cantante mexicana, Eiza González, ha causado furor en las redes sociales con su impactante figura. La actriz logró gran reconocimiento internacional al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de “Network El Rey y From Dusk till Dawn: The Series de Netflix”, basada en la película del mismo nombre. No obstante, la celeridad Hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”, junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James y Jamie Foxx.

La actriz estudió actuación en “M&M Studios”, una escuela de actuación en la Ciudad de México. A los 14 años, fue aceptada en la famosa escuela de actuación de Televisa cuando fue descubierta por el productor y director mexicano Pedro Damián, más conocido por su éxito con la banda de pop latino “RBD”. Actualmente Eiza es sumamente popular en las redes sociales ya que posee 7.5 millones de seguidores en Instagram.

Eiza González debutó en su papel de "Lola" en “Lola, érase una vez”. Luego se inició en los cables “El Rey Network; From Dusk till Dawn: The Series”.En 2009, la actriz fue elegida para participar en la segunda temporada de la serie de televisión “Mujeres asesinas”. Luego, en 2010, Eiza fue elegida como protagonista de la serie de televisión “Sueña conmigo”, interpretando el doble rol de Clara Molina y Roxy Pop.

Posteriormente, en 2012, González fue confirmada como la protagonista juvenil de la telenovela “Amores verdaderos” una adaptación de la telenovela de TV Azteca “Amor en custodia”. Amores verdaderos marca la transición de Eiza a su primer papel maduro en una telenovela. En marzo de 2013, la celebridad participó en el filme mexicano “Casi treinta”, siendo este su debut cinematográfico.

En 2017, Eiza González fue elegida para protagonizar la película “Baby Driver”. La película recibió aclamación de la crítica, logrando recaudar 121 millones de dólares en todo el mundo. En febrero de 2018, la actriz fue presentadora en una categoría de la 90ª edición de los Premios Óscar. Recientemente la artista compartió una serie de imágenes en su Instagram dejando en claro por qué es la mexicana más hermosa.