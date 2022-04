Cómo consiguió Camila Rojas entrar a Pasión de Gavilanes 2

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes llegó casi 20 años después del estreno de la primera y, como era de esperar, nuevos talentos se sumaron al elenco. Uno de ellos es Camila Rojas, la hermosa actriz colombiana que le da vida a Muriel Caballero, la hija de Rosario Montes (Zharick León), en la producción de Julio Jiménez que hoy se transmite por Telemundo y Telecinco.

Pero, ¿cómo consiguió entrar a la telenovela? Ella respondió: "Yo quería trabajar en Telemundo, que en México es muy fuerte y que supone pisar el terreno estadounidense. Cuando tuve la oportunidad, en Miami, me paré en la puerta de Telemundo y dije 'quiero trabajar aquí y lo decreto'. Meses después, mi mánager me mandó el casting y cuando lo vi no lo podía creer".

Y, diálogo con El Español, continuó: "Lo veía difícil y no pensé que me seleccionarían para un proyecto tan importante. Consideraba que a lo mejor ahí no podía estar. Pero hice el casting, lo entregué y me olvidé. Dos meses después me llamaron para avisarme de que me quedaba con el personaje. Estaba tan en shock que no se lo conté a nadie hasta que pasó el tiempo".

Al ser consultada por si era seguidora de la tira, indicó: "Sí, la vi cuando tenía 13 años. En la época cantaba ¿Quíen es ese hombre? Yo creo que son muy pocas las personas que no saben qué es Pasión de Gavilanes, porque fue un producto que arrasó a nivel mundial. Y yo no sabía la magnitud hasta que comencé a trabajar en la segunda parte. Ahora me escriben desde muchos lugares".

Camila Rojas y Zharick León en Pasión de Gavilanes 2

Además, contó una anécdota del rodaje de la telenovela que guardará para siempre en su memoria. "Cuando grabé unas escenas de amor en un lago, con Bernardo Flores, y nos dio principios de hipotermia. Nos tuvieron que sacar porque llegó un momento en el que no cordinamos y no pudimos grabar más. Fue entre cómico y peligroso", señaló.